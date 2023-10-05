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Зранку в Херсоні прогриміла серія вибухів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Зранку в Херсоні прогриміла серія вибухів
Жодного дня не минає без ворожих обстрілів Херсона
фото ілюстративне

Під ударом прибережні райони Херсона

У четвер, 5 жовтня, вранці в Херсоні прогриміли вибухи. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, серія вибухів пролунала у прибережних районах Херсона.

«Армія РФ веде обстріл з тимчасово окупованого лівого берега», - поінформував Мрочко.

Начальник Херсонської МВА закликав мешканців міста бути обережними і перейти до більш безпечних місць.

Нагадаємо, зранку 2 жовтня окупанти відкрили вогонь по місту Херсон. Відомо про чотирьох поранених, двоє з них – у тяжкому стані. Зокрема, під час атаки поранення зазнали двоє дівчаток та їхня мати.

Окупанти почали застосовувати нові види атак на місто. Обстрілюють абсолютно з усіх видів зброї: систем залпового вогню «Град», артилерії, САУ, танків, гранатометів. Мікрорайон Корабел найбільше страждає від гранатометів, бо розташований фактично на узбережжі Дніпра. 

Також загарбники почали скидати вибухівку з безпілотників і збільшили застосування керованих авіабомб.

Найбільшу активність росіян у Херсоні спостерігають зранку і до обіду. Саме тоді, коли люди виходять на вулицю.

Теги: Херсон обстріл окупанти війна

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