Зранку в Херсоні прогриміла серія вибухів
Під ударом прибережні райони Херсона
У четвер, 5 жовтня, вранці в Херсоні прогриміли вибухи. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
За його словами, серія вибухів пролунала у прибережних районах Херсона.
«Армія РФ веде обстріл з тимчасово окупованого лівого берега», - поінформував Мрочко.
Начальник Херсонської МВА закликав мешканців міста бути обережними і перейти до більш безпечних місць.
Нагадаємо, зранку 2 жовтня окупанти відкрили вогонь по місту Херсон. Відомо про чотирьох поранених, двоє з них – у тяжкому стані. Зокрема, під час атаки поранення зазнали двоє дівчаток та їхня мати.
Окупанти почали застосовувати нові види атак на місто. Обстрілюють абсолютно з усіх видів зброї: систем залпового вогню «Град», артилерії, САУ, танків, гранатометів. Мікрорайон Корабел найбільше страждає від гранатометів, бо розташований фактично на узбережжі Дніпра.
Також загарбники почали скидати вибухівку з безпілотників і збільшили застосування керованих авіабомб.
Найбільшу активність росіян у Херсоні спостерігають зранку і до обіду. Саме тоді, коли люди виходять на вулицю.
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