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«Не виходьте на вулицю»: мер Херсона терміново звернувся до містян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Не виходьте на вулицю»: мер Херсона терміново звернувся до містян
фото ілюстративне

Ворог з лівого берега знову обстрілює місто

Сьогодні зранку, 5 жовтня, у Херсоні лунають вибухи. Російські війська обстрілюють місто. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

«У Херсоні лунають вибухи! Ворог з лівого берега знову обстрілює місто!» – розповів він.

Він звернувся до мешканців з проханням не перебувати на відкритому просторі.

«Намагайтеся без особливої потреби не виходити на вулицю!» – порадив Мрочко.

Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, вранці в Херсоні прогриміли вибухи. 

Також зранку 2 жовтня окупанти відкрили вогонь по місту Херсон. Відомо про чотирьох поранених, двоє з них – у тяжкому стані. Зокрема, під час атаки поранення зазнали двоє дівчаток та їхня мати.

Триває 589-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.

Теги: Херсон місто ворог війна

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