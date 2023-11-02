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У Кропивницькому пролунали вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Кропивницькому пролунали вибухи
фото ілюстративне

У місті триває повітряна тривога

Увечері 2 листопада в Кропивницькому Кіровоградської області під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування росіянами ударних БпЛА.

В Кіровоградській області триває повітряна тривога. Зберігається загроза ударних БпЛА.

Станом на 23:29 карта тривог має такий вигляд:

У Кропивницькому пролунали вибухи фото 1

Жителям областей, де зберігається загроза слід перебувати в укриттях.

Нагадаємо, ввечері 2 листопада в низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Теги: вибух Кропивницький тривога

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