У Кропивницькому пролунали вибухи

У місті триває повітряна тривога

Увечері 2 листопада в Кропивницькому Кіровоградської області під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

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Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування росіянами ударних БпЛА.

В Кіровоградській області триває повітряна тривога. Зберігається загроза ударних БпЛА.

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Станом на 23:29 карта тривог має такий вигляд:

Жителям областей, де зберігається загроза слід перебувати в укриттях.

Нагадаємо, ввечері 2 листопада в низці областей було оголошено повітряну тривогу.