У Кропивницькому пролунали вибухи
У місті триває повітряна тривога
Увечері 2 листопада в Кропивницькому Кіровоградської області під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування росіянами ударних БпЛА.
В Кіровоградській області триває повітряна тривога. Зберігається загроза ударних БпЛА.
Станом на 23:29 карта тривог має такий вигляд:
Жителям областей, де зберігається загроза слід перебувати в укриттях.
Нагадаємо, ввечері 2 листопада в низці областей було оголошено повітряну тривогу.
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