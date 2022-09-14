Окупанти атакували ракетами Запоріжжя

Детальної інформації про місце влучання поки немає

Попередньо, постраждалих внаслідок ракетного удару немає

Російські загарбники поцілили двома ракетами у передмістя Запоріжжя. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Старух.

«Саме гучні звуки цих прильотів будо нещодавно чутно в Запоріжжі. Дотримуємось правил повітряної тривоги, вони рятують життя», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Детальної інформації поки немає.

Нагадаємо, що під час тієї ж повітряної тривоги ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу.

До слова, триває 203-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, ворог намагається вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.