Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти атакували ракетами Запоріжжя

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти атакували ракетами Запоріжжя
Детальної інформації про місце влучання поки немає
фото ілюстративне

Попередньо, постраждалих внаслідок ракетного удару немає

Російські загарбники поцілили двома ракетами у передмістя Запоріжжя. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Старух.

«Саме гучні звуки цих прильотів будо нещодавно чутно в Запоріжжі. Дотримуємось правил повітряної тривоги, вони рятують життя», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Детальної інформації поки немає.

Нагадаємо, що під час тієї ж повітряної тривоги ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу.

До слова, триває 203-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, ворог намагається вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: ворог Запоріжжя ракета окупанти росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рашисти вдарили ракетами по Кривому Рогу
У Кривому Розі пролунав ще один потужний вибух (відео)
Сьогодні, 17:22
В Україні триває повітряна тривога
Рашисти вдарили ракетами по Кривому Рогу
Сьогодні, 17:08
У Мирнограді під обстріл потрапила одна зі шкіл
Рашисти масовано обстріляли Донеччину: вели вогонь по всій лінії фронту
Сьогодні, 10:22

Події в Україні

Ракетний удар по Кривому Рогу: перші подробиці (відео)
Ракетний удар по Кривому Рогу: перші подробиці (відео)
Скільки населених пунктів звільнено на Харківщині: Міноборони уточнило дані
Скільки населених пунктів звільнено на Харківщині: Міноборони уточнило дані
Стало відомо, якими ракетами окупанти вдарили по Кривому Рогу
Стало відомо, якими ракетами окупанти вдарили по Кривому Рогу
Ворог перевозить системи ППО з Луганщини в Росію, – Генштаб
Ворог перевозить системи ППО з Луганщини в Росію, – Генштаб
Окупанти атакували ракетами Запоріжжя
Окупанти атакували ракетами Запоріжжя
Катували жителів Херсонщини. СБУ ідентифікували ще шістьох ймовірних колаборантів
Катували жителів Херсонщини. СБУ ідентифікували ще шістьох ймовірних колаборантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
139K
Британська розвідка повідомила, де Росія купує зброю
114K
Депутати з усієї РФ вимагають відставки Путіна: які міста повстають проти диктатора
94K
На війні загинула легендарна військова Ольга Сімонова (фото)
76K
ЗСУ встановили вогневий контроль майже над усією Херсонщиною – «Південь» 
75K
Військова операція на Харківщині. Міноборони розкрило таємницю успіху
40K
Розвідник розповів, як Україна використовує «супутник Притули»

Новини

ЗСУ знищили дев’ять ворожих пунктів управління – Генштаб
Сьогодні, 07:19
П'ять новин 13 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:08
Авіація ЗСУ вдарила по семи опорних пунктах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:13
П'ять новин 12 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
12 вересня, 21:00
Рашисти влаштували катівню в Балаклії: моторошні кадри
12 вересня, 09:13
Як окупанти тікали із Харківщини: подробиці від The Washington Post
12 вересня, 08:59

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту