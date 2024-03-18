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Кремль повідомив, навіщо Путін хоче створити «санітарну зону» в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кремль повідомив, навіщо Путін хоче створити «санітарну зону» в Україні
За словами Пєскова, Путін хоче створити «санітарну зону» в Україні, аби захистити РФ від атаки дронів
фото з відкритих джерел

Кремль обмірковує над тим, як захистити прикордонні території РФ від атак безпілотників

Російський диктатор Володимир Путін хоче створити «санітарну зону» в Україні, аби захистити прикордонні території РФ від атаки дронів. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

«Убезпечити їх можна, тільки створивши якийсь коридор, якусь, дійсно, буферну зону, для того, щоб будь-які засоби, які ворог може використовувати для завдавання ударів, були за межами зони досяжності», – сказав він.

Пєсков також заявив, що США «по суті воюють із Росією».

Крім того, Пєсков спростував заяви про те, що Росія вела переговори щодо обміну померлого російського політика Олексія Навального на неназвану людину.

«Президент Путін учора не підтверджував про те, що проведено переговори. Він розповів про те, що було висунуто ідею одним із людей про обмін Навального, на яку він потенційно погодився і про це відразу ж сказав тому, хто таку ідею висунув. Путін не говорив про те, що було проведено з цього приводу переговори», – сказав речник Кремля.

Щодо нелегітимності псевдовиборів Пєсков заявив, що таким чином називають «нелегітимними» 87% голосів росіян – стільки ЦВК РФ намалював Путіну.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що під час свого нового президентського терміну вирішуватиме завдання війни проти України і зміцнюватиме збройні сили.

Диктатор також заявив, що Росія може в якийсь момент створити «санітарну зону» на територіях України. Глибина її нібито буде такою, щоб складно було подолати «засобам ураження, насамперед іноземного виробництва».

До слова, У Росії відбулися так звані президентські вибори, на яких Володимир Путін здобув перемогу із показником у понад 87% голосів. Він заявив, що голосування відображає прагнення до «внутрішньої консолідації», яка дозволить РФ «ефективно діяти на лінії фронту».

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Теги: війна путін безпілотник вибори в Росії Дмитро Пєсков

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