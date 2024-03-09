Ексглаву Генштабу Сергія Шапталу звільнили із військової служби

Сергій Шаптала непридатний до військової служби

За висновком ВЛК (Військово-лікарської комісії) екскерівник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала непридатний до військової служби. Про це повідомляє УП.

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«За даними незалежних одне від одного джерел УП в МОУ, Залужний і Шаптала звільнені за висновком ВЛК про непридатність до військової служби з вилученням із військового обліку», – зазначає видання.

Міністерство оборони офіційних заяв не робило.

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Нагадаємо, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний взимку пройшов ВЛК (Військово-лікарську комісію), де був визнаний непридатним для служби в армії. До того ж він написав рапорт про звільнення з військової служби ще у лютому.

Видання повідомляє, що після звільнення зі своєї посади рішенням президента Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони. Якоїсь значимої військової посади, адекватної рівню підготовки і досвіду Залужного, міністр оборони Умеров не запропонував, як не запропонував її раніше і президент Зеленський. За цих умов, генерал Залужний прийняв рішення звільнитися з військової служби, щоб мати можливість і право зайнятися іншою справою.

До слова, раніше Валерій Залужний тепло привітав друга Сергія Шапталу з ювілеєм.