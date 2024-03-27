Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти активізувалися на двох напрямках – Генштаб

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти активізувалися на двох напрямках – Генштаб
Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 27 березня

Триває 763-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 27 березня.

Ворожі удари по Україні

Загалом, протягом минулої доби ворог завдав п'ять ракетних та 74 авіаційних ударів, здійснив 152 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 13 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 10 БпЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Веселе, Курдюмівка, Часів Яр, Бердичі, Новопокровське, Новомихайлівка, Микільське, Карлівка, Уманське, Семенівка, Красногорівка, Олександрівка, Старомайорське Донецької області; Малинівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, та північніше Веселого Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито сім атак ворога в районі населених пунктів Іванівське, Богданівка, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито дев'ять атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Невельське та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне, де противник, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, сім разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби здійснив три безуспішних атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по двох пунктах управління та восьми районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному засобу протиповітряної оборони, одному артилерійському засобу та одному складу боєприпасів противника.

Читайте також: ЗСУ відновили деякі позиції на одному з напрямків: аналіз ISW 
Теги: ЗСУ війна Генштаб фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ми маємо справу не з божевільним Путіним, а з імперією, яка приречена, але не хоче вмирати»
Росія, як «сліпа» пляма Заходу
23 березня, 18:07
Речі були викрадені минулого тижня з цивільної вантажівки, яка їх перевозила
У Британії під час перевезення викрадено військове спорядження для ЗСУ
27 лютого, 08:23
Варшава вважає за краще передати ЗСУ техніку замість відправляти свої війська
Польща зробила заяву щодо відправлення своїх військ в Україну
2 березня, 14:59
Якби податок на викиди вуглецю в ЄС набув чинності сьогодні, кажуть опитані виданням експерти, це призвело б до падіння експорту
Екологічний податок ЄС зруйнує економіку України – Politico
6 березня, 11:17
Президент Франції Емманюель Макрон зустівся з лідерами парламентських партій Франції вранці 7 березня
Макрон розповів, як тепер підтримуватиме Україну. Кремль в істериці
7 березня, 19:13
Раніше Зеленський заявляв, що українська армія перебуває у «надзвичайно важкій ситуації на кількох частинах фронту»
Зеленський пояснив, як змінилася ситуація на фронті протягом останніх місяців
11 березня, 21:59
Україна відправила кращі війська та зброю для утримання позицій на захід від Авдіївк
Російський наступ під Авдіївкою захлинувся – The New York Times
9 березня, 21:14
Окупанти знизили темп наступальних дій біля Роботиного: аналіз ISW
Окупанти знизили темп наступальних дій біля Роботиного: аналіз ISW
10 березня, 04:26
Серед росіян на фронті багато мобілізованих
Офіцер ЗСУ розповів, ким росіяни поповнюють особовий склад на фронті
24 березня, 19:30

Події в Україні

Окупанти активізувалися на двох напрямках – Генштаб
Окупанти активізувалися на двох напрямках – Генштаб
ЗСУ відновили деякі позиції на одному з напрямків: аналіз ISW
ЗСУ відновили деякі позиції на одному з напрямків: аналіз ISW
Росія використовуватиме точковий терор з акцентом на столицю – Гуменюк
Росія використовуватиме точковий терор з акцентом на столицю – Гуменюк
Росіяни за зиму стратили понад 30 українських військовополонених – ООН
Росіяни за зиму стратили понад 30 українських військовополонених – ООН
ДТЕК повідомив, скільки часу потрібно на відновлення енергетики після ворожих обстрілів
ДТЕК повідомив, скільки часу потрібно на відновлення енергетики після ворожих обстрілів
Ураження корабля «Костянтин Ольшанський» та звільнення Данілова. Головне за 26 березня
Ураження корабля «Костянтин Ольшанський» та звільнення Данілова. Головне за 26 березня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Поки не Київ. Джерела Кремля розповіли, яке місто планує відібрати Путін
97K
Данія вирішила, що робитиме із винищувачами F-16: що отримає Україна
26K
Що після дронів? Військовий експерт радить Україні готуватися до наступного технологічного етапу війни
14K
Привид корейського сценарію: Україна на роздоріжжі
13K
Український посол у Ватикані пояснив, чому Папа Римський не спішить до України
12K
Поляки скуповують квартири в Іспанії, щоб було куди тікати в разі війни

Новини

Україна вийшла на Євро-2024 з футболу, вибухи в Білгороді: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Подекуди туман, без опадів: прогноз погоди на 27 березня
Сьогодні, 04:50
День театру. Які свята відзначаємо 27 березня
Сьогодні, 00:19
Пожежа на електростанції у РФ, арешт підозрюваних у теракті в «Крокусі»: головне за ніч
25 березня, 06:31
Дощі, подекуди туман: прогноз погоди на 25 березня
25 березня, 05:20
День Служби безпеки України. Які свята відзначаємо 25 березня
25 березня, 00:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua