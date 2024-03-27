Окупанти активізувалися на двох напрямках – Генштаб

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 27 березня

Триває 763-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 27 березня.

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Ворожі удари по Україні

Загалом, протягом минулої доби ворог завдав п'ять ракетних та 74 авіаційних ударів, здійснив 152 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 13 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 10 БпЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Веселе, Курдюмівка, Часів Яр, Бердичі, Новопокровське, Новомихайлівка, Микільське, Карлівка, Уманське, Семенівка, Красногорівка, Олександрівка, Старомайорське Донецької області; Малинівка Запорізької області.

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Під артилерійським вогнем були понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Іванівка Харківської області.

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На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, та північніше Веселого Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито сім атак ворога в районі населених пунктів Іванівське, Богданівка, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито дев'ять атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Невельське та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне, де противник, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, сім разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

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На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби здійснив три безуспішних атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по двох пунктах управління та восьми районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному засобу протиповітряної оборони, одному артилерійському засобу та одному складу боєприпасів противника.