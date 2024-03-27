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ЗСУ відновили деякі позиції на одному з напрямків: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ відновили деякі позиції на одному з напрямків: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Тривали позиційні бої на лівому березі Херсонщини в районі Кринок

Українські та російські війська просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Кремінна на тлі боїв 26 березня. Геолокаційні кадри показують, що українські сили нещодавно відновили обмежені позиції на півночі Синьківки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил

Українські та російські війська нещодавно здійснили незначне просування вздовж лінії Куп’янськ-Кремінна на тлі боїв 26 березня. Геолокаційні кадри показують, що українські сили нещодавно відновили обмежені позиції на півночі Синьківки. Російські війська просунулися поблизу бурелому на схід від Тернів.

Кілька блогерів стверджували, що російські війська просуваються до Тернів і що українські війська контратакують у цьому районі. Українські та російські джерела повідомляли про продовження позиційних боїв біля Синьківки, Іванівки, Тернів, Ямполівки, Білогорівки.

Російські війська нещодавно підтвердили незначне просування поблизу Бахмута на тлі позиційних боїв у цьому районі 26 березня. Геолокаційні кадри показують, що російські війська незначно просунулися на північний схід від Каналу (східне передмістя Часового Яру). 

26 березня тривали позиційні бойові дії під Авдіївкою, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. Російські блогери стверджували, що російські війська увійшли в Семенівку з півдня та південного сходу і що в населеному пункті тривають бої. Російський блогер заявив, що російські війська намагаються взяти під контроль українську наземну лінію зв’язку (GLOC) у Семенівці.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Бердичів і Семенівки; на захід від Авдіївки біля Орлівки і Тоненьке; на південний захід від Авдіївки біля Первомайського, Водяного та Невельського.

26 березня позиційні бойові дії тривали на захід і південний захід від Донецька, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. Російські блогери стверджували, що російські сили просунулися поблизу Георгіївки, Красногорівки (на захід від Донецька) і Новомихайлівки.

Один блогер стверджував, що російські війська контролюють 75 відсотків Новомихайлівки. Проте ISW не знайшов візуального підтвердження цих тверджень і вважає, що російські війська контролюють менше 50 відсотків Новомихайлівки.

26 березня тривали позиційні бої в районі кордону Донецько-Запорізької області поблизу Старомайорського і в районі Урожайного. Також на заході Запорізької області тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. 

Тривали позиційні бої на лівому березі Херсонщини в районі Кринок. Повідомляється, що на кадрах, опублікованих 25 березня, український Himars завдає удару бомбою малого діаметра наземного запуску (GLSDB) по російському центру управління безпілотниками поблизу Чорнянки Херсонської області (на південь від Нової Каховки).

Теги: наступ ЗСУ фронт війна

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