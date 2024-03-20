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Favbet Foundation передав штурмовикам 15 мавіків

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Favbet Foundation передав штурмовикам 15 мавіків
Всі 15 дронів вже були передані підрозділам ДШВ для виконання бойових завдань на лінії зіткнення
фото: Favbet

Аналогічний пакет допомоги – 15 дронів Mavic – також передали бійцям Головного управління розвідки

Десантно-штурмові війська України отримали партію сучасних безпілотників від благодійного фонду Favbet Foundation. У пакет допомоги вартістю більш як 1.7 млн увійшли 10 DJI Mavic 3 та 5 DJI Mavic 3Т з тепловізійною камерою.

Всі 15 дронів вже були передані підрозділам ДШВ для виконання бойових завдань на лінії зіткнення. Подібні дрони активно використовуються нашими військовими для розвідки, наведення вогню артилерії, а також «скидів» на ворожі позиції. Тепловізійна оптика моделі Mavic 3T також дозволяє виявляти ворожу техніку та особовий склад в умовах поганої видимості та навіть вночі.

«Десантно-штурмові війська – вістря списа будь-якого наступу. Вони тіснять ворога з української землі та тримають найважливіші рубежі. Ми ж продовжуємо підтримувати наше військо усім необхідним для цієї роботи», – кажуть у Favbet Foundation.

Аналогічний пакет допомоги – 15 дронів Mavic – також передали бійцям Головного управління розвідки.

Окрім прямої передачі дронів, у 2023-2024 роках компанія брала участь в усіх ключових проєктах United24 з розбудови безпілотних спроможностей ЗСУ та інших Сил оборони.

Передача допомоги ДШВ
Передача допомоги ДШВ
Фото: Favbet

Favbet Foundation входить у групу компаній Favbet. У 2023 році Favbet задонатили 57 млн грн на закупівлю 53 нових пікапів для новоствореної «Армії дронів», а також стали найбільшими корпоративними донорами Операції «Єдність» із закупівлі 15 000 FPV-дронів.

Цього року компанія взяла участь у проєкті з придбання 35 морських дронів Sea Baby для СБУ, кожен з яких коштує 8,5 млн грн. Favbet передали 10 млн грн та отримали право назвати власний дрон «Фаворит».

З осені минулого року Favbet також патронує роту ударних безпілотних авіаційних комплексів «Фаворит» в складі ЗСУ, закриваючи потреби підрозділу у безпілотниках, авто та супутньому обладнанні.

Нагадаємо, днями команда благодійного фонду Favbet Foundation відвідала онкологічне відділення лікарні «Охматдит» та передала його співробітникам сучасне терапевтичне обладнання.

Теги: безпілотник волонтер

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