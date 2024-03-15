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Росіяни припинили штурми на одному з напрямків – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росіяни припинили штурми на одному з напрямків – Генштаб
Сили оборони України продовжують проводити як оборонні, так і наступальні дії на різних ділянках фронту
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби зафіксовано 68 бойових зіткнень

Триває 751-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби зафіксовано 68 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав вісім ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Писарівка, Попівка, Вільне, Лукашівка, Дмитрівка Сумської області; Баранівка, Покаляне Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Клюси, Грем'яч Чернігівської області; Сорокине, Ходине, Волфине, Володимирівка, Запсілля, Рясне, Попівка Сумської області; Уди, Козача Лопань, Стрілеча, Плетенівка, Бударки, Амбарне, Строївка Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Силами оборони відбито три атаки противника в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка Харківської області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Петропавлівка Харківської області та Надія Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем були понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими воїнами відбито дев'ять атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Роздолівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Сіверськ Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області, Терни, Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Віролюбівка, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Керамік, Новобахмутівка, Семенівка, Уманське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Очеретине, Новобахмутівка, Карлівка, Нетайлове, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Побєда і Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Курахове, Катеринівка, Водяне, Вугледар, Пречистівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку

Ворог п'ять разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Левадне, Полтавка, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Протягом доби ворогом здійснено три безуспішних штурми позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Нікополь Дніпропетровської області; місто Херсон та Берислав, Садове Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по сімох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок атаки є постраждалі.

Як згодом стало відомо, російські окупанти застосували для сьогоднішнього удару по Одесі балістичні ракети «Іскандер-М». Їх запустили з тимчасово окупованого Криму.

О 16:54 міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що знову зросла кількість постраждалих внаслідок російського терористичного удару по Одесі. Наразі відомо про 73 поранених. Серед загиблих також – представники Національної поліції. ДСНС о 19:16 повідомила, що загальна кількість загиблих становить 20 людей.

Читайте також: Ракетний удар по Одесі: влада повідомила про загиблих (оновлено)
Теги: війна окупанти Донеччина Бахмут Генштаб

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