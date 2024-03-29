Масована атака на Україну, вибухи в Білгороді: головне за ніч

Окупанти вночі атакували українські міста «шахедами» і ракетами

У ніч на 29 березня ворог здійснив масовану атаку на Україну. Ворог атакував обʼєкти критичної інфраструктури Дніпропетровщини. Жителі Білгородської області чули гучні вибухи. Стало відомо, скільки снарядів отримає Україна в рамках чеської ініціативи. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 29 березня, щоб ви були в курсі подій.

Масована атака на Україну

В усіх областях України вночі 29 березня було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Станом на 6:08 оголошено відбій.

«Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Попередньо здійснено пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС!» – повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

Одночасно окупанти атакували українські міста «шахедами». Також під час тривоги злітав МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, росіяни запускали «Кинджали», була балістика з Криму.

Під час повітряної тривоги вибухи пролунали в Дніпрі та на Дніпропетровщині, на Хмельниччині, Івано-Франківщині, Львівщині. Працювали сили ППО.

Ворог атакував критичну інфраструктуру Дніпропетровщини

У ніч на 29 березня в Дніпрі та Кам'янському Дніпропетровській області пролунали вибухи. Ворог атакував критичну інфраструктуру області. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Ворог атакував ряд обʼєктів критичної інфраструктури області. Подробиці – згодом! Не допомагайте агресору зорієнтуватися», – зазначив очільник ОВА.

До того ж, внаслідок останньої ворожої атаки є поранений у Камʼянському районі. Чоловік госпіталізований у важкому стані.

Перед тим, як пролунали вибухи Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух кількох ракет у напрямку Кам'янського. Також повідомлялося про загрозу балістики у бік Дніпра. Місцеві жителі Кам’янського повідомляли, що в одному з районів зникло світло, є перебої з постачанням води.

Вибухи в Білгороді

У ніч на 29 березня жителі Білгородської області чули гучні вибухи. Нібито працювала ППО. Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков. За його словами, внаслідок повітряної атаки на Білгород вибито вікна у квартирах, пошкоджено гімназію та спортивну арену.

«У Білгороді в результаті повітряної атаки вибито вікна в 37 квартирах 17 багатоквартирних будинків, в одному з будинків уламки снаряда сильно пошкодили балкон однієї квартири. Пошкоджено скло в «Білгород Арені» та гімназії №22 м. Білгорода. За попередніми даними, посічено 12 автомобілів», – розповів губернатор.⠀

Також ППО, нібито, працювала у Білгородському районі. У селищі Дубове в одному приватному домоволодінні посічено покрівлю. У селі Ріпне осколками посічено один автомобіль.

Губернатор заявив, що над Білгородом та Білгородським районом спрацювала ППО, нібито було збито 15 повітряних цілей на підльоті до міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Стало відомо, скільки снарядів отримає Україна в рамках чеської ініціативи

Учасники ініціативи Чехії із закупівлі артилерійських снарядів для України підписали угоду, в межах якої Київ отримає мільйон боєприпасів. Про це пише італійське видання Corriere della Sera.

Спочатку передбачалося, що буде закуплено 800 тис. снарядів: 500 тис. для найбільш калібру 155 мм і ще 300 тис. для 122 мм. Проте чеські урядовці знайшли ще 200 тис. снарядів.

«Невідомо, до яких саме підприємств були направлені звернення, хоча чутки вказують зокрема на Південну Корею, Туреччину і, можливо, Південну Африку», – пише видання.

Крім того, за інформацією Corriere della Sera, Україна може отримати перші партії боєприпасів не у червні, як повідомлялося раніше, а вже у квітні. Загалом до чеської ініціативи долучились 15 країн, зокрема Німеччина, Франція, Голландія, Норвегія, Швеція, Португалія, Бельгія, Польща та Канада. Не всі з них публічно оголосили, яку саме суму внесли для закупівлі снарядів.

Експерти МАГАТЕ чули постріли з території Запорізької АЕС

Експерти МАГАТЕ зафіксували звуки артилерійських пострілів з території захопленої росіянами Запорізької АЕС. Зокрема протягом останнього тижня експерти чули вибухи на різних відстанях від станції щодня.

«Ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції залишається надзвичайно вразливою. Ми не можемо дозволити собі втратити пильність у будь-яку секунду», – заявив генеральний директор Міжнародного агентства атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі.

За словами експертів, кілька разів звуки лунали звідкись поблизу станції, імовірно, від артилерійського вогню. У ніч проти 22 березня та 27 березня було чути вогонь стрілецької зброї неподалік. Крім того, 27 березня на місці спрацював сигнал авіаційного нальоту, що відклало запланований візит команди МАГАТЕ на сховище сухого відпрацьованого палива ЗАЕС до кінця дня.

Протягом тижня команда МАГАТЕ не фіксувала проблем, пов’язаних з ядерною безпекою. Водночас експерти вказують на те, що фактичне російське керівництво ЗАЕС досі не забезпечило їм належний доступ до всіх зон станції, важливих для ядерної безпеки.