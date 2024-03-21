Масований обстріл України та масштабна аварія у Львові. Головне за 21 березня

Російські окупанти у ніч на 21 березня влаштували масований обстріл України, використавши 31 ракету

Масований ракетний удар по Україні, масштабна аварія у Львові, Верховна Рада скасувала статус обмежено придатних для військової служб. «Главком» склав добірку новин 21 березня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Затримано колишнього високопосадовця ЗСУ

Працівники Державного бюро розслідувань у співпраці з Офісом Генерального прокурора викрили на незаконному збагаченні колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Командування сил логістики Збройних сил України.

Встановлено, що чиновник у 2022-2023 роках набув необґрунтованих активів на суму майже 58 млн грн. Зокрема йдеться про автомобіль, квартиру в Києві, 53 земельні ділянки на території України та інше майно.

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Крім того, підконтрольні посадовцю підприємства придбали склад площею 2000 м2 та єдиний майновий комплекс експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

Директор «Київпастрансу» Левченко подав у відставку

Директор «Київпастрансу» Дмитро Левченко звільнився з посади. Окрім того, буде звільнений директор з виробництва цього комунального підприємства Павло Кирилюк.

Вже найближчими днями буде призначений виконуючий обовʼязки директора КП «Київпастранс».

Масштабна аварія у Львові

Сьогодні зранку, 21 березня, у Львові на Скнилівському мосту сталося відразу три дорожньо-транспортні події, зіштовхнулися близько 27 транспортних засобів. Причиною аварії був густий туман. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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Наразі на Скнилівському мосту громадський транспорт відновив свою роботу.

Масований ракетний удар по Україні

Російські окупанти у ніч на 21 березня влаштували масований обстріл України, використавши 31 ракету, дві з яких були балістичними, у тому числі «Іскандер» (KN-23) та «Кинджал».

Російські загарбники зосередили зусилля на атаці півночі та центра України. До того ж спостерігалась активність розвідувальних дронів РФ.

У Києві внаслідок ракетної атаки уламки пошкодили житлові будинки, автівки та трансформаторну підстанцію. Як стало згодом відомом, майже всі крилаті та балістичні ракети, якими Росія атакувала Київ були націлені на об'єкти Головного управління розвідки Міноборони України.

Верховна Рада скасувала статус обмежено придатних для військової служби

Чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом дев'ятьох місяців пройти повторний медичний огляд. Відповідні зміни передбачає прийнятий сьогодні в цілому законопроєкт №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

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Так, до другого читання Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки врахував поправку згідно з якою передбачено «установити, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом, протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності цим законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби».