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ЗСУ ускладнюють просування Росії на одному з напрямків: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ ускладнюють просування Росії на одному з напрямків: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Ворог продовжував наступати біля Старомайорського в районі кордону Донецько-Запорізької області, але не просунувся

Окупанти нещодавно просунулися до Новомихайлівки. Українські війська не відступають, а використовують у цьому районі безпілотники та касетні боєприпаси, що значно ускладнює просування Росії. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил

28 березня позиційні бої тривали на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Позиційні бої точилися на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки, на захід від Кремінної в районі Тернів і на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісу та Білогорівки.

28 березня тривали позиційні бої поблизу Бахмута, жодна сторона не досягла підтверджених успіхів. Російські та українські війська вели позиційні бої поблизу Богданівки, Часового Яру, Іванівського і на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки та Андріївки.

Командир українського екіпажу загону безпілотників повідомив, що на кожного українського військового на Бахмутському напрямку припадає від семи до 10 російських військових і що російські війська збільшили використання плануючих бомб у цьому районі порівняно з 2023 роком. 

Російські джерела стверджували, що 27 березня російські війська вийшли на трасу O0542 (Авдіївка-Новобахмутівка) в районі Семенівки, але ISW не знайшов доказів, які б підтверджували ці твердження. Заступник командира української десантно-штурмової бригади повідомив, що російські сили намагаються просунутися в напрямку Семенівки і що в цьому районі можуть провести ротацію особового складу, відправити на поле бою нові підрозділи та поповнити свої бригади більшим особовим складом.

Заступник командувача додав, що російські війська нещодавно почали використовувати бронетехніку, включно з танками, і зазначив, що російські війська втратили кілька невизначених одиниць у боях за Орлівку. 

Російські війська нещодавно просунулися до Новомихайлівки. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 березня, показують, що окупанти нещодавно просунулися в центрі Новомихайлівки та на полях на північ від населеного пункту. Пов’язаний із Кремлем блогер стверджував, що українські війська не відступають із Новомихайлівки, а використовують у цьому районі безпілотники та касетні боєприпаси, що значно ускладнює просування Росії.

28 березня російські війська продовжували наступати біля Старомайорського в районі кордону Донецько-Запорізької області, але не просунулися. Тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та на північний захід від Вербового.

28 березня тривали позиційні бої на лівобережжі Херсонщини, зокрема поблизу Кринок. Речниця Південного оперативного командування Збройних сил України Наталія Гуменюк заявила, що російські війська продовжують штурмувати східний берег Херсонської області групами від 10 до 15 осіб без підтримки бронетехніки і щодня російські війська втрачають у цьому районі від 30 до 40 осіб.

Теги: окупанти війна фронт

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