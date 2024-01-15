Ураження російського Іл-22: Повітряні сили повідомили, у якому стані перебуває літак та екіпаж

Літак горів, серед екіпажу є поранені

Збитий українськими військовими 14 січня російський літак Іл-22 над Азовським морем, міг долетіти до аеродрому. Однак він не підлягає відновленню. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат у Facebook.

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За словами Ігната, пілоти Іл-22 все ж могли довести літак до аеродрому в російському місті Анапа та екстрено приземлитись. «Схоже, Іл-22 таки дотягнув до Анапи. Живучий гад. Але, як бачите, корито «восстановлению не подлежит». Тому, як не крути, ціль знищена, реанімація не допоможе. Літак горів, серед екіпажу є поранені, сподіваюсь і 200-ті», – написав Ігнат під фото.

Також він заявив, що пріоритетною ціллю під час проведення операції все ж був літак-розвідувальник А-50.

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«Літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 був і є пріоритетною ціллю для нас. І до сьогоднішнього дня знищення цього борта здавалось непосильним завданням для Повітряних Сил. А тут ще й Іл-22 (повітряний командний пункт) попав під роздачу», – зауважив він.

Нагадаємо, воїни Повітряних сил Збройних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Згодом головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний підтвердив знищення двох російських літаків.

Раніше заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін заявив, що українські підрозділи завдали вогневого ураження по двох російських літаках близько 21:00.

Літаки дальнього радіолокаційного стеження А-50 та Іл-22М перебували над акваторією Азовського моря.

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Як зазначив Мисягін, у результаті А-50 збили, а Іл-22М зазнав пошкоджень. Він перебував в повітрі, намагаючись дістатися до найближчого аеродрому, проте зник із радарів після початку зниження в районі Керчі.

Також Сили оборони півдня показали кадри останнього польоту збитого в Азовському морі 14 січня разом з Іл-22 російського літака А-50.