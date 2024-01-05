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У США під час посадки розбився надзвуковий бомбардувальник В-1 Lancer

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У США під час посадки розбився надзвуковий бомбардувальник В-1 Lancer
На момент аварії була погана видимість, хмарність та мінусова температура
фото з відкритих джерел

Всі члени екіпажу встигли катапультуватися 

Бомбардувальник В-1 Lancer, приписаний до авіабази Елсворт у Південній Дакоті, розбився під час посадки. Про це повідомила пресслужба авіабази.

Повідомляється, що аварія сталася близько 17:50 у четвер, 4 січня, під час спроби приземлитися на території бази. «Під час аварії він виконував навчальне завдання. На борту перебували чотири члени екіпажу. Усі четверо благополучно катапультувалися», – йдеться у заяві.

У США під час посадки розбився надзвуковий бомбардувальник В-1 Lancer фото 1

За даними автоматичного метеорологічного обладнання, яке реєструє погодні умови на аеродромі, на момент аварії була погана видимість, низька хмарність і температура нижче нуля.

Надзвуковий бомбардувальник В-1 вперше надійшов на озброєння у 1980-х та використовувався для підтримки присутності американських літаків в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та для авіаційної підтримки операцій США в Афганістані. Загалом було збудовано 100 таких бомбардувальників, станом на зараз в експлуатації залишилося менше 60 з них.

Нагадаємо, нещодавно під час тренувань літак військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки потрапив у аварію та розбився над східною частиною Середземного моря. За повідомленням Європейського Командування Збройних сил США (Eucom), літак проводив навчальні вправи та «сталися аварійні обставини, що призвели до падіння». Інцидент стався вночі на п'ятницю.

Теги: аварія США літак

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