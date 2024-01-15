ЗСУ оприлюднили відео останнього польоту пошкодженого російського літака А-50

Нагадаємо, увечері 14 січня українські військові уразили два російські літаки над Азовським море, а ворожий Іл-22М зазнав пошкоджень

Літаки дальнього радіолокаційного стеження А-50 та Іл-22М перебували над акваторією Азовського моря

Сили оборони півдня показали кадри останнього польоту збитого в Азовському морі 14 січня разом з Іл-22 російського літака А-50. Кадри оприлюднила пресслужба Сил оборони півдня України.

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«Саме так виглядав останній політ в зону неповернення», – йдеться в підписі до відео.

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Нагадаємо, воїни Повітряних сил Збройних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Згодом головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний підтвердив знищення двох російських літаків.

Раніше заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін заявив, що українські підрозділи завдали вогневого ураження по двох російських літаках близько 21:00.

Літаки дальнього радіолокаційного стеження А-50 та Іл-22М перебували над акваторією Азовського моря.

Як зазначив Мисягін, у результаті А-50 збили, а Іл-22М зазнав пошкоджень. Він перебував в повітрі, намагаючись дістатися до найближчого аеродрому, проте зник із радарів після початку зниження в районі Керчі.