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Повітряні сили пояснили, як захисникам вдалося збити одразу п'ять літаків РФ за кілька днів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили пояснили, як захисникам вдалося збити одразу п'ять літаків РФ за кілька днів
фото ілюстративне

Росіяни останнім часом досить близько підлітають до лінії бойового зіткнення

Українським захисникам вдалося збити одразу п'ять російських військових літаків протягом кілька днів завдяки поєднанню низки чинників.  Про це розповів представник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі «24 каналу».

По-перше, росіяни останнім часом досить близько підлітають до лінії бойового зіткнення. Вони роблять це, щоб мати можливість атакувати оборону українських військових.

«Дуже хочеться російському військовому керівництву завдавати цих ударів на більшу відстань, ніж глибина 20 км, хочуть якнайдалі діставати в наші тили. Ну і дають завдання пілотам трохи ближче підлітали, можливий такий варіант. Пілоти повинні виконувати, тому потрапляють у такі неприємні ситуації, коли їх збивають», – розповів Ігнат.

По-друге, Україна зараз має в своєму розпорядженні об'ємний арсенал сучасної зброї, яка здатна бити на більші відстані, ніж старі радянські системи. «Ми говоримо про п'ять бортів, і нещодавно ще Су-24М збили на Одеському напрямі. Дуже нахабно та близько підлетів до берегової лінії, тому було знищено, і це навіть визнали росіяни», – резюмував Ігнат.

До відома,  Сили оборони півдня уточнили, що РФ призупинила атаки авіабомбами після знищення трьох російських Су-34.

Як повідомлялося, українські захисники на Південному напрямку збили три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34. 

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Теги: війна літак Україна росіяни Юрій Ігнат

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