Вибухи в Криму, новий пакет військової допомоги від США: головне за ніч

Уночі над Кримом нібито були знищені два українські безпілотники

У ніч на 28 грудня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. США надають Україні нову військову допомогу. У Росії літак сів на замерзлу річку. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 28 грудня, щоб ви були в курсі подій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вибухи в Криму

Міністерство оборони країни-агресорки РФ оголосило, що в ніч на четвер, 28 грудня, над Кримом було нібито збито два українські безпілотники.

У тимчасово окупованому Севастополі в Криму ввечері 27 грудня пролунала серія потужних вибухів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в Севастополі спрацювала система ППО над морем. За його словами, за попередньою інформацією, знищено один БПЛА.

Водночас місцеві пабліки писали про п'ять вибухів, які було чути в Севастополі.

Крім того, російські користувачі соцмереж та слідом за ними українські телеграм-канали повідомляли про кілька вибухів у районі міста Красноперекопськ на перешийку, що з'єднує Крим з материком.

Новий пакет військової допомоги від США

Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $250 млн. Новий пакет допомоги включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби та інше обладнання, що допоможе Україні протистояти російській агресії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пакет включатиме:

додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);

зенітні ракети Stinger;

компоненти системи ППО;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

більше 15 млн патронів до стрілецької зброї;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

запчастини, медичне обладнання, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

У Росії літак сів на замерзлу річку

Російський пасажирський літак із 30 пасажирами на борту сів на замерзлу річку в Якутії.

Борт Ан-24 «Полярних авіаліній» виконував рейс за маршрутом Якутськ – Зирянка – Середньоколимськ.

При заході на посадку в селищі Зирянка пілоти не побачили смуги і сіли на замерзлу річку.

Загалом у літаку перебувало 34 особи, з яких було 30 пасажирів та чотири члени екіпажу. Повідомляється, що постраждалих немає.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кім Чен Ин наказав прискорити підготовку до війни

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав своїй армії прискорити підготовку до війни.

Правитель КНДР закликав протистояти тому, що він назвав безпрецедентними «конфронтаційними кроками» Сполучених Штатів.

Як йдеться в публікації північно-корейського державного новинного агентства KCNA, відповідний наказ Кім віддав військовим, а також сектору промисловості боєприпасів та ядерної зброї.

Путін розповів, як довго готовий воювати з Україною

Під час зустрічі в Москві ще в березні цього року президент Росії Володимир Путін сказав китайському колезі Сі Цзіньпіну, що Росія воюватиме з Україною щонайменше п’ять років. Зазначається, що така заява була способом Путіна узагальнити ситуацію, яка на той час була несприятливою для Росії, і запевнити Сі, що Росія зрештою переможе.

Незалежно від того, чи повірив в слова Путіна Сі Цзіньпін, це могло вплинути на подальші відносини між Росією та Китаєм, що, зокрема, відобразилося у відрядженні китайської миротворчої місії в Європу та звільненні міністра закордонних справ КНР.

Крім того, Китай переглянув свою стратегію, оскільки затяжна війна в Україні суттєво вплине на плани та амбіції Сі Цзіньпіна під час його третього терміну на посаді очільника КНР, зокрема, на приєднання Тайваню.