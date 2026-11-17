Регіони мають виконати розроблені плани та бути готовими до можливих аварійних ситуацій через удари РФ

Для кожної області України розроблено окремий план дій на випадок аварійних ситуацій у системах тепло- та водопостачання. Особливу увагу уряд приділяє тому, щоб не допустити перебоїв із водою та водовідведенням узимку. Про це повідомив прем'єр-міністр України, коментуючи результати наради з профільними міністерствами, пише «Главком».

За його словами, регіони мають виконати розроблені плани та бути готовими до можливих аварійних ситуацій. Насамперед ідеться про забезпечення безперебійної роботи систем водопостачання і водовідведення, які можуть зазнати додаткового навантаження в разі російських атак на критичну інфраструктуру.

Окреме завдання – максимально прискорити запуск уже встановлених об'єктів розподіленої генерації. Також необхідно завершити проєкти із захисту критичної інфраструктури та забезпечити резервне живлення систем тепло- і водопостачання.

«Уряд виділяє на це необхідні ресурси, очікуємо відповідальної реалізації», – наголосив прем'єр.

Водночас він повідомив, що, попри російські атаки на енергетичну інфраструктуру, Україна вчасно розпочала опалювальний сезон. Наразі працюють понад 96% котелень, опалення підключено майже у 94% житлових будинків і 95% об'єктів соціальної сфери.

Крім того, Україна разом із міжнародними партнерами працює над екстреним зимовим пакетом допомоги. Підтримку держав-членів Європейського Союзу координує Європейська комісія.

Варто нагадати, що уряд планує дозволити не платити за комунальні послуги, якщо через російські атаки та руйнування інфраструктури їх фактично не надаватимуть. Такий варіант можливий у випадку, якщо пошкоджені об'єкти не вдасться швидко відновити.