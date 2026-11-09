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Прем'єр Фінляндії запропонував додаткові способи тиску на Росію

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Прем'єр Фінляндії запропонував додаткові способи тиску на Росію
Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо розкритикував туристичні поїздки росіян до ЄС
фото: Yle

Петтері Орпо заявив про зростання загрози з боку Москви та закликав Європу до рішучіших дій

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо закликав європейські країни жорсткіше реагувати на гібридні дії Росії та посилити спільний тиск на Кремль. За його словами, російська загроза продовжує зростати, а дії Москви стають дедалі агресивнішими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Yle.

В інтерв'ю Yle Radio Suomi в неділю, 8 листопада, глава фінського уряду висловився про гібридні загрози та можливі способи протидії їм. Він нагадав про запропонований колишнім президентом Фінляндії Саулі Ніїністе принцип «балансу взаємного стримування», наголосивши на необхідності рішучішої реакції Європи на дії Росії.

На думку Орпо, європейські держави повинні навчитися ефективніше відповідати на гібридні загрози. Водночас прем'єр не уточнив, хто саме може стояти за окремими можливими гібридними операціями.

Очільник фінського уряду наголосив, що загроза з боку Росії посилюється, тому європейським країнам необхідно діяти узгоджено та виступати єдиним фронтом.

Орпо також підтримав продовження нинішньої політики стосовно російсько-української війни. За його словами, Україні необхідно й надалі надавати всебічну військову допомогу, одночасно посилюючи тиск на Росію.

При цьому прем'єр підкреслив, що Фінляндія не планує здійснювати гібридні атаки на території інших держав. Натомість, за його словами, європейські країни мають інші інструменти для реагування на російські дії. «Ми можемо знайти нові способи посилити тиск на Росію», – наголосив Орпо.

Серед можливих заходів глава фінського уряду назвав використання торговельної політики, посилення економічних санкцій, запровадження жорсткіших візових правил та додатковий тиск на російський тіньовий флот.

Окремо Орпо порушив питання туристичних поїздок громадян Росії до Європейського Союзу. Прем'єр заявив, що не розуміє, чому росіяни досі мають можливість відпочивати в країнах ЄС, поки Росія продовжує війну проти України.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що російський диктатор Володимир Путін є єдиною людиною, яка здатна ухвалити рішення про припинення війни проти України. Водночас для встановлення тривалого миру в Європі, на його переконання, необхідно забезпечити повноправне членство України в НАТО.

Очільник естонської дипломатії зазначив, що стримано оцінює мирні ініціативи, оскільки протягом останнього року було представлено чимало планів та обіцянок, однак переконливих доказів готовності Росії припинити бойові дії досі немає.

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Теги: росія Фінляндія війна

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