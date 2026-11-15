У Херсоні виявлено можливі вибухонебезпечні предмети: влада звернулася до місцевих

Шанько: Закликаю бути максимально уважними та обережними

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько попередив, що з'явилася інформація про можливе мінування російськими військовими території міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Telegram.

«Маємо інформацію про можливе мінування російськими військовими території міста. Ймовірно, вибухонебезпечні предмети виявлено на вулиці Івана Вазова. Прошу утриматися від пересування вказаною ділянкою», – йдеться у повідомленні.

Ярослав Шанько наголосив, що небезпечна зона може охоплювати значно більшу територію.

«Закликаю бути максимально уважними та обережними. Не ризикуйте власним життям і здоров’ям!», – додав очільник МВА.

Нагадаємо, нещодавно окупанти почали використовувати новий спосіб маскування мін. Російська терористична армія вибухові пристрої маскує під гілки дерев.

Раніше повідомлялося, що в Україні дедалі частіше фіксуються випадки дистанційного мінування територій саморобними вибухонебезпечними пристроями типу «Пряник». Ці боєприпаси малопомітні, можуть бути замасковані під каміння, зливатися з ґрунтом, травою або навіть асфальтом.

Також російські окупаційні війська у лютому почали застосовувати у прифронтовому Херсоні новий тип саморобних протипіхотних мін, виготовлених за допомогою 3D-друку. Через специфічне маскування та пластиковий корпус ці вибухові пристрої вкрай важко помітити навіть досвідченим саперам.