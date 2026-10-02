Українці можуть отримати гроші на опалення: як оформити допомогу

Гроші на дрова чи вугілля можна отримати одночасно із субсидією на комунальні послуги

Субсидію або пільгу на придбання твердого палива призначають один раз на опалювальний сезон

Українці, які опалюють житло твердим паливом, можуть отримати житлову субсидію або пільгу на його придбання. Йдеться про дрова, вугілля та інше пічне побутове паливо. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Пенсійний фонд України.

Допомогу на тверде паливо призначають на один опалювальний сезон. Вона передбачена для домогосподарств, які не мають централізованого опалення та не використовують для опалення природний газ або електроенергію.

Скільки можна отримати

У 2026 році під час розрахунку субсидії враховується вартість двох тонн твердого палива. Гранична вартість однієї тонни становить 4602,57 грн, тому загальна вартість двох тонн – 9205,14 грн.

Це не означає, що кожне домогосподарство отримає саме 9205,14 грн. Розмір субсидії розраховують індивідуально – з урахуванням доходів сім'ї, її складу та інших показників.

Як отримати субсидію на тверде паливо

Для призначення субсидії необхідно звернутися до Пенсійного фонду України та подати:

заяву;

декларацію про доходи та витрати домогосподарства.

Субсидія на придбання твердого палива може призначатися одночасно із субсидією на інші житлово-комунальні послуги - зокрема електроенергію, газ для приготування їжі, водопостачання та вивезення сміття.

Звернутися можна особисто до сервісного центру Пенсійного фонду, через ЦНАП або уповноважену особу громади, поштою, а також онлайн через вебпортал чи мобільний застосунок ПФУ.

Хто може отримати пільгу

Пільга на придбання твердого та іншого пічного побутового палива також надається один раз на рік – на один опалювальний сезон.

Для її отримання потрібно звернутися до Пенсійного фонду із заявою. Також необхідна довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення.

У 2026 році норматив забезпечення для пільги становить одну тонну твердого палива на домогосподарство. Гранична вартість такої кількості палива – 4602,57 грн. Фактичний розмір пільги залежить від передбаченої законом знижки для конкретної категорії пільговика.

Кому не враховують дохід сім'ї

Під час призначення субсидії або пільги враховується сукупний дохід домогосподарства.

Водночас це правило не поширюється, зокрема, на учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих або померлих ветеранів війни, а також членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України.

Нагадаємо, з жовтня Пенсійний фонд України розраховує житлові субсидії на опалювальний сезон 2026–2027 років. Для більшості громадян, які вже отримують допомогу, її перепризначають автоматично. Водночас окремим категоріям українців потрібно подати заяву – зокрема тим, хто оформлює субсидію вперше або в кого змінилися обставини, що впливають на право на допомогу.

Якщо документи для призначення субсидії подати з 1 жовтня до 30 листопада включно, допомогу можуть призначити з початку опалювального періоду, але не раніше дня виникнення права на неї. Опалювальний сезон для розрахунку субсидії визначений із 16 жовтня до 15 квітня.