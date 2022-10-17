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«Чому і досі працює іранське посольство?» Українці обурені атаками дронів

Надія Клочко
glavcom.ua
«Чому і досі працює іранське посольство?» Українці обурені атаками дронів
Сьогодні вранці Росія атакувала Київ іранськими дронами-камікадзе
фото: AFP

Українці дивуються, чому у Києві досі працює посольство Ірану

Українці у соцмережах висловлюють своє обурення через сьогоднішню атаку Росії по Києву іранськими дронами-камікадзе. Люди закликають розірвати дипломатичні відносини з Іраном, який надає зброї державі-аресорці. 

Зокрема, народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко закликає розірвати з Іраном дипломатичні відносини та підтримати Ізраїль у його боротьбі з Тегераном.

Нардеп пропонує такі кроки:

  • Розірвати дипломатичні відносини з Іраном.
  • Підтримати Ізраїль на всіх площадках боротьби з Тегераном.
  • Потрібно знищувати іранські дрони не в небі над Києвом, а в самому Ірані.
  • Потрібна програма по знищенню конструкторів та розробників дронів в самому Ірані.
  • Підтримка опозиції Ірану в боротьбі з терористичним режимом, який захопив владу в країні.
«Чому і досі працює іранське посольство?» Українці обурені атаками дронів фото 1

Журналіст Єгор Чечеринда також висловив своє обурення тим, що у Києві, який потерпає від атаки іранських дронів, досі працює посольство цієї країни.

«Приліт. Центральна частина Києва. 2 хв тому. Ледь встиг зайти в метро.

P.S. Що досі робить посольство Ірану в центрі Києва? Корегує роботу своїх дронів по цивільних об'єктах?

P.P.S. Добре, що метро відразу відкрили на вхід як укриття. Бо на вулиці та на вході біля банкоматів з квитками було дуже багато людей», – написав він.

«Чому і досі працює іранське посольство?» Українці обурені атаками дронів фото 2

Схожу думку висловив і екснардеп Андрій Павловський.

«А що досі робить іранське посольство в Києві, корегує дрони?!» – зазначив він.

«Чому і досі працює іранське посольство?» Українці обурені атаками дронів фото 3

Журналіст Сергій Костеж вважає парадоксом той факт, що Україна досі має дипломатичні відносини з Іраном, який регулярно надає Росії зброю для атак проти нашої держави.

«Дивно, але незважаючи на відкриту купівлю Росією іранських безпілотників і масового їх застосування проти цивільних об‘єктів, регулярної інформації про передачу РФ від Ірану балістичних ракет, Україна досі має дипломатичні стосунки з Іраном. Є лише одне питання: навіщо? Щоб що?

Це приблизно такий само парадокс, як дипломатичні стосунки з Білоруссю. Білорусь - союзник РФ, постачає цій країні боєприпаси, надає свою територію для агресії. Без участі Білорусі у війні не було б ні руйнування Ірпеня, ні масових вбивств у Бучі. Режим Лукашенка - антиконституційний та незаконний, Україна не визнає його легітимним президентом з 2020, як і всі європейські країни. Але дипломатичні стосунки досі є. Навіщо?» – йдеться у дописі журналіста.

«Чому і досі працює іранське посольство?» Українці обурені атаками дронів фото 4

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. 

Також підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється. 

Як відомо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. 

Читайте також: Атака дронами. Що відбувається в Києві: фото, відео (оновлюється)
Теги: соціальні мережі Іран війна безпілотник Київ

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