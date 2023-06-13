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Розвідка боєм. Експерт пояснив, який вигляд має перший етап контрнаступу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Розвідка боєм. Експерт пояснив, який вигляд має перший етап контрнаступу
Самусь: «Йдеться про продовження shaping operations, але в більш активній фазі»
фото: Генштаб

За словами Самуся, жодних термінів деокупації немає, є тільки умови для просування вперед

Ситуацію на фронті треба сприймати реально, об’єктивно та позитивно. Те, що відбувається зараз, варто називати розвідкою боєм на різних напрямках із метою формування додаткових умов. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

«Йдеться про продовження shaping operations, але в більш активній фазі, коли на полі бою встановлюються бойові порядки ворога – перевіряється їхня міцність і знаходяться слабкі місця. Зокрема, коли виявляється скупчення артилерії, позиції особового складу, інших компонентів оборони ворога, можна по них працювати артилерією, високоточними засобами, авіацією і у такий спосіб формувати умови вже для більш потужних наступальних дій. А те, що під час цієї розвідки боєм вдається фактично проривати оборонні рубежі і звільняти українські території, звісно, слід сприймати тільки дуже позитивно», – каже Самусь.

За словами заступника директора Центру досліджень, жодних термінів деокупації немає, є тільки умови для просування вперед.

«Ці умови створюються, коли відбувається удар Himars по Токмаку, йдуть удари по Бердянську, Мелітополю та інших населених пунктах. Знищення командних пунктів, особового складу, складів із боєприпасами, будь-якої логістики – це і є створення умов, коли противник не може оборонятися ефективно. Бо не можна оборонятися без командувачів, без лінії зв’язку, боєприпасів і всього іншого», – пояснив Самусь.

Нагадаємо, в ході ведення наступальної операції українські сили просунулися на трьох напрямках: Бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 м, Торецькому напрямку – на 200 м, Бердянському напрямку від 0,5 до 1 км, площа території взятої під контроль склала до 3 кв. км

До слова, окупанти сподіваються зупинити просування ЗСУ за допомогою «гнучкої оборони» та авіації, як тільки погода дозволить її застосувати.

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Теги: війна Михайло Самусь контрнаступ деокупація

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