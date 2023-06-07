Україна ще не розпочала контрнаступ – Данілов

Секретар РНБО спростував заяви російських окупантів про те, що нібито ЗСУ вже почали контрнаступ.

Олексій Данілов зазначив, що коли Україна почне контрнаступальні дії, то це «всі побачать»

Контрнаступ української армії ще не розпочався, попри заяви російських пропагандистів. Його початок стане очевидним для всіх. Про це в коментарі Reuters заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов.

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Данілов спростував заяви російських окупантів про те, що нібито ЗСУ вже почали контрнаступ. Він зазначив, що росіяни помилково назвали просування українських сил початком великої наступальної операції.

«Все це неправда. Коли все це почнеться, це вирішать наші військові. Коли ми почнемо контрнаступ, всі про це дізнаються, побачать», – сказав він.

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Також секретар РНБО спростував сумніви західних ЗМІ щодо причетності РФ до підриву Каховської ГЕС.

«У них був військовий компонент. Це був план номер один... Вони вірили, що ми будемо просуватися в цьому напрямку. Їхні дії не призведуть до тих наслідків, до яких вони хотіли б», – наголосив Данілов.

Нагадаємо, що в понеділок, 5 червня, Міноборони РФ заявило, що нібито українські військові розпочали «великомасштабний наступ» на п'яти ділянках фронту.

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Більше того, окупанти оголосили про знищення восьми танків Leopard, але виявилося, що це чергова ІПСО. На кадрах помітно, що росіяни знищили комбайни.

Раніше Міноборони України заявило, що українські захисники продовжують захист українських територій та переходять до контрнаступальних дій на деяких напрямках фронту. Також стало відомо, що ЗСУ перейшли в наступ на Бахмутському напрямку.