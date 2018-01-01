В АТО на власних мінах підірвалися двоє бойовиків – розвідка

Обоє бойовиків виявилися громадянами Російської Федерації

За даними розвідки штабу Антитерористичної операції сьогодні, 18 лютого, поблизу передових позицій сил АТО на Світлодарській дузі на власних мінно-вибухових загородженнях підірвалися двоє бойовиків так званої 7 окремої мотострілецької бригади незаконних збройних формувань. Про це інформує прес-центр Штабу АТО. «Обоє бойовиків виявилися



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Вибух у зоні АТО

Обоє бойовиків виявилися громадянами Російської Федерації

За даними розвідки штабу Антитерористичної операції сьогодні, 18 лютого, поблизу передових позицій сил АТО на Світлодарській дузі на власних мінно-вибухових загородженнях підірвалися двоє бойовиків так званої 7 окремої мотострілецької бригади незаконних збройних формувань. Про це інформує прес-центр Штабу АТО.

«Обоє бойовиків виявилися громадянами Російської Федерації. Один із них – Любінов Володимир Володимирович, 1988 року народження, мешканець Краснодарського краю, загинув. Інший – Михайлов Сергій Валерійович, 1972 року народження, мешканець міста Астрахань (вул. Воднікова, кв. 55), отримав мінно-вибухові поранення», - сказано у повідомленні.

«Не виключено, що проросійські медіа-ресурси намагатимуться звинуватити сили АТО в порушенні Мінських домовленостей та припишуть загибель та поранення бойовиків українським захисникам», - зауважили у прес-центрі Штабу.

Там додали, що цей інцидент став ще одним доказом російської присутності на Донбасі. Зараз з’ясовується інформація щодо приналежності бойовиків до регулярних військ РФ.

Нагадаємо, протягом сьогоднішнього дня знову спостерігалася ворожа активність. Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Від початку доби зафіксовано 7 обстрілів укріплень сил АТО.