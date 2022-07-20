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  4. Окупанти накрили «Градами» місто на Запоріжжі (фото)
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    Події в Україні

    Окупанти накрили «Градами» місто на Запоріжжі (фото)

    Через обстріли у місті виникли пожежі - Окупанти накрили «Градами» місто на Запоріжжі (фото)
    Через обстріли у місті виникли пожежі
    фото: Запорізька ОВА

    Окупанти випустили по Гуляйполю понад 20 снарядів

    19 липня ввечері російські війська обстріляли з «Градів» та артилерії центр міста Гуляйполе Запорізької області. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

    За словами свідків, окупант застосував понад 20 снарядів.

    Руйнувань зазнали будівлі виконкому, міськради, культурно-спортивного комплексу, філії пошти та зв’язку, приватні будинки.

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    Окупанти накрили «Градами» місто на Запоріжжі (фото)
    Окупанти накрили «Градами» місто на Запоріжжі (фото)

    За попередньою інформацією, є загиблі.

    Ліквідацією пожеж займаються рятувальники ДСНС.

    Нагадаємо, уночі російські військові обстріляли ракетами Одещину.

    18 липня рашисти випустили по Одеській області сім крилатих ракет типу «Калібр». Одну вдалося збити ППО.

    18 липня близько 18:00 в тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині знову прогриміли вибухи.

    Теги: росія окупанти війна Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    Окупанти накрили «Градами» місто на Запоріжжі (фото)