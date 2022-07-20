Окупанти накрили «Градами» місто на Запоріжжі (фото)

Через обстріли у місті виникли пожежі

Окупанти випустили по Гуляйполю понад 20 снарядів

19 липня ввечері російські війська обстріляли з «Градів» та артилерії центр міста Гуляйполе Запорізької області. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

За словами свідків, окупант застосував понад 20 снарядів.

Руйнувань зазнали будівлі виконкому, міськради, культурно-спортивного комплексу, філії пошти та зв’язку, приватні будинки.

За попередньою інформацією, є загиблі.

Ліквідацією пожеж займаються рятувальники ДСНС.

Нагадаємо, уночі російські військові обстріляли ракетами Одещину.

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