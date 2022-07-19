Рашисти проникли до радіаційної зони блоку Запорізької АЕС, – «Енергоатом»

На тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції окупанти вчергове порушили норми безпеки, наразивши персонал на ризик радіаційного зараження. Про це повідомляє пресслужба «Енергоатому».

«Вчора, 18 липня 2022 року, російські загарбники, які окупували ЗАЕС, силоміць відібрали у двох працівників станції перепустки та, скориставшись ними, зайшли на «брудну» естакаду і до радіаційної зони блока №2 ЗАЕС», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рашисти порушили всі встановлені норми та процедури проходження й перебування у цій зоні. У них не було ані спеціального одягу, ані передбачених підготовчих процедур перебування в ній.

«Якби ж то окупанти наражали на небезпеку тільки себе (а їх точно не шкода!) – можна було б сказати «Яке прикре самогубство», але ж на одязі вони могли рознести радіаційні частинки станцією та прилеглою територією», – додали в «Енергоатомі».

Більше того, загарбники могли занести й залишити там зброю чи вибухівку. А це вже пряма загроза ядерній безпеці.

Раніше повідомляється, що в Енергодарі на Запоріжжі окупанти продовжують викрадати містян та працівників ЗАЕС, і це набуває катастрофічних масштабів. Місце перебування частини з них – невідоме. Решта перебувають у дуже важких умовах: їх катують струмом та знущаються як фізично, так і морально.

Також російські загарбники, які перебувають на Запорізькій атомній електростанції, збираються вимкнути охолодження станції, що загрожує ядерній безпеці.

Крім того, російські окупанти, які ще в перші тижні вторгнення захопили найбільшу у Європі атомну електростанцію – Запорізьку в місті Енергодар, за цей час фактично перетворили її на військову базу та активно продовжують посилювати свій гарнізон там.

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