У Росії наростає хвиля критики щодо військового командування – ISW

В Інституті вивчення війни заявили, що Росія не здатна виносити уроки з навчань

Російські ПДВ не ухвалили реформ структури сил та тактики

У Росії наростає хвиля критики щодо військового командування за нездатність розв'язати структурні проблеми з повітрянодесантними військами (ПДВ). Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За інформацією Інституту, що більшість військових експертів переконані, що нездатність ПДВ вести війну згідно з новою парадигмою – це недолік, який відіграв велику роль у загальних невдачах Росії при вторгненні в Україну.

Російські ПДВ не ухвалили реформ структури сил та тактики, про необхідність яких військові знали ще до повномасштабного вторгнення Росії до України. Одна з проблем полягає в тому, що легкоброньовані російські машини ПДВ (такі, як БМД та БТР-Д) надто важкі, щоб забезпечити ефективну мобільність у повітрі та надто легкі, щоб забезпечити достатній захист у маневреній війні.

Структурна опора сил ПДВ на невелику кількість легкоброньованих бойових машин також є проблемою.

«Нездатність російських збройних сил винести уроки з навчань — це постійна тенденція, яку спостерігають експерти ISW», – йдеться у повідомленні.

Додамо, за інформацією ISW, Путін може використати ядерну загрозу для стримування контрнаступу України на анексовані території.

Російський диктатор може прямо чи опосередковано заявити, що російська доктрина, яка дозволяє застосування ядерної зброї для захисту території Росії, застосовується до новоприєднаних територій.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що для України дуже важливо закінчити війну до холодів і не входити з нею в зиму, оскільки російські війська будуть мати більше часу зміцнити свої позиції.

Зазначимо, Збройні сили України вже звільнили від окупантів майже половину захоплених населених пунктів. В окупації знаходиться ще понад 2500 населених пунктів.