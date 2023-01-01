Окупанти двічі «привітали» Нікопольщину обстрілами, є поранені

У місті пошкоджені до десяти багатоповерхівок та чотири приватні будинки

У новорічну ніч росіяни двічі обстріляли Нікопольщину і поранили 48-річну жінку. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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«Ворожі «Гради» та важка артилерія умисно били по житлових кварталах саме у святкові години. Під приціл потрапили дві громади – Червоногригорівська та Нікопольська», – розповів Резніченко.

У Нікополь прилетіли щонайменше 20 снарядів. Один з них спричинив займання у дев’ятиповерхівці. 48-річна жінка отримала осколково-опікове поранення очей – її доправили до лікарні. Ранком жінку виписали.

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У місті пошкоджені до десяти багатоповерхівок та чотири приватні будинки. Побито лікарню, банк, дві аптеки, готель, магазини та лінію електропередач.

У Червоногригорівській громаді минулося без постраждалих.

«І є новорічний подарунок від повітряного командування «Схід». Наші захисники неба знищили один дрон-камікадзе, який летів на область. То був «Шахед», – поінформував начальник ОВА.

Нагадаємо, російські військові вчора, 31 грудня, обстріляли місто Нікополь із використанням реактивних систем залпового вогню.

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Також після оголошеної повітряної тривоги пролунали вибухи у місті Києві. Це сталось у першу годину Нового року.

Раніше Віталій Кім попередив про новий обстріл Миколаєва російською окупаційною армією під час бою курантів у Кремлі.

Як відомо, окупанти влаштували українцям терор на Новий рік – 31 грудня російські терористи ракетами атакували територію України. Противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

У Миколаєві одразу після прильоту внаслідок влучання зайнялась пожежа. «Шестеро поранених, троє госпіталізовано, трьом – на місці надано допомогу», – уточнив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.