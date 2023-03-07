Окупанти арештували кримського татарина та його дружину, «шиють» підрив залізниці

Чоловіка разом з дружиною було вивезено у невідомому напрямку

ФСБ увірвалася в дім 37-річного кримського татарина Едема Муртазаєва в тимчасово окупованому Криму увечері 6 березня. Разом з дружиною їх силоміць посадили в машину та вивезли у невідомому напрямку. Про це повідомляє голова Меджлісу Рефат Чубаров у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чоловіка звинуватили у підриві залізниці Facebook

За словами Чубарова, злочинні дії окупантів було зафіксовано на камери відеонагляду, що і дало змогу дізнатися що відбувається. Едему Муртазаєву висувають звинувачення за частиною 1 статті 281 КК держави-агресорки «Сприяння диверсійної діяльності». Йому приписують підрив та пошкодження частини залізниці, розташованої за 12 кілометрів від станції «Сімферополь» в Бахчисарайському районі (біля села Поштове).

Після обшуку в домі чоловіка, його відвезли до Сімферополя. Так повідомило громадське об’єднання «Кримська солідарність» у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Едем Муртазаєв хворий на епілепсію. Через проблеми зі здоров’ям він потребує постійного контролю та підтримки інших членів сім’ї», – додали активісти.

Нагадаємо, 23 лютого російські пропагандисти повідомили про пошкодження невідомими залізниці в окупованому Криму, яка сполучає Сімферополь та Севастополь. Тоді було зупинено рух поїздів та електричок.