Інтерфейс ШІ, який вів наземний роботизований комплекс полку «Лава» під час експерименту

Українські військові вперше застосували на фронті наземний роботизований комплекс (НРК) під керуванням штучного інтелекту. Про це розповіли бійці полку безпілотних систем «Лава» 2-го корпусу НГУ «Хартія», інформує «Главком».

Зазначається, що бійці вперше в реальних бойових умовах провели автономну місію НРК завдяки інтеграції машини зі штучним інтелектом. Комплекс подолав відстань майже 20 км без участі оператора.

Бійці розповіли, що перед початком роботи військові просканували запланований маршрут за допомогою лазерного сенсора та створили його тривимірну модель. НРК рухався за заданим маршрутом самостійно, а камери та датчики допомогли йому розпізнавати дорогу та перешкоди.

Більше того, оператори можуть дистанційно керувати цим НРК незалежно від проблем зі зв’язком або зі Starlink. Військові зазначили, що ШІ дозволяє більше зосередитися на відстеженні зовнішніх загроз, таких як міни та засідки ворожих FPV-дронів.

«Найбільшу користь вони принесуть під час евакуаційних місій. Це найбільша відповідальність: коли ми перевозимо людину, нам потрібно мати якомога більше шансів вижити й дістатися назад», – додали бійці.

Нагадаємо, наземні роботизовані комплекси (НРК) нині забезпечують до 0,3% усіх медичних евакуацій на фронті. Переважну частину поранених і далі виносять або вивозять традиційними способами – пішки, бронетехнікою, автомобілями, квадроциклами та мотоциклами.

Раніше повідомлялося, що кількість місій наземних роботизованих комплексів (НРК) у Силах оборони з початку 2026 року зросла у 3,3 рази. У серпні роботи виконали 25 143 логістичні та евакуаційні місії. Це найвищий місячний показник від початку року. У січні таких виконаних завдань було 7 511.