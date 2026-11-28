За попередніми підрахунками, втрати російських військ можуть становити понад 30 загиблих

У тимчасово окупованому Бердянську українські військові уразили пункт постійної дислокації підрозділу безпілотних технологій армії РФ «Рубікон». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Угруповання військ «Південь».

За наявними розвідувальними даними, в результаті удару вдалося знищити навчально-тренувальну базу, де готували ворожих операторів дронів, місця розташування особового складу та склади зберігання безпілотників.

Також підтверджено ураження представників керівного складу цього підрозділу.

За попередніми підрахунками, втрати російських військ можуть становити понад 30 загиблих та до 70 поранених.

Очевидці повідомляють, що після влучання в районі об'єкта тривалий час детонували боєприпаси.

Значну кількість поранених окупантів доправили до місцевої лікарні, тоді як тіла ліквідованих загарбників, за попередньою інформацією, вивезли до Маріуполя.

Операцію спланував координаційний центр застосування ударних безпілотних систем центру об’єднаної вогневої підтримки Угруповання військ (сил) «Південь». До безпосереднього виконання завдання були залучені підрозділ Harpy Group, Служба зовнішньої розвідки України, ЦСО СБУ «Альфа», 422-й окремий полк безпілотних систем Luftwaffe, 427-ма окрема бригада безпілотних систем «Рарог».