Влада Одеси оцінила ризик захоплення міста окупантами

Система оборони Одеси удосконалюється кожного дня, щоб ворог не міг проникнути ні морем, ні суходолом

Ризик проведення морської десантної операції залишається

У рашистів немає жодних шансів захопити Одесу. Проте ризик проведення морської десантної операції залишається. Про це повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук на брифінгу.

«Ми розуміємо свою стратегічність. Ми розуміємо, що ми морські ворота держави. Система оборони удосконалюється кожного дня. Вона вибудовувалася із 24 лютого так, щоб жоден ворог не зміг сюди ні суходолом, ні морем проникнути. Сьогодні, коли ми говоримо про морську десантну операцію, ризик цей залишається, адже є чорноморський флот РФ», – сказав Братчук.

Спікер зазначив, що наразі немає приготувань до десантної операції. Вона дуже коштовна та має бути забезпечена з суходолу або з повітря.

«На суходолі просування ворога немає, навпаки, на південному напрямку, хоч повільно, але просуваються наші ЗСУ», – додав Братчук.

Нагадаємо, що окупанти атакують Одещину іранськими дронами-камікадзе.