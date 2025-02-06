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У Дніпропетровській області автобув потрапив у ДТП: постраждало понад 10 осіб

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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У Дніпропетровській області автобув потрапив у ДТП: постраждало понад 10 осіб
Рятувальники деблокували водія з пошкодженого автобусу
Фото: ДСНС

Ймовірно, водій автобусу не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом

Сьогодні, 6 лютого, близько 7-ої ранку на трасі поблизу села Олексіївка Нікопольського району сталася масштабна ДТП у якій постраждало 14 осіб. Про це повідомляє ДСНС України.

За даними рятувальників, водій автобусу «Паз 4234», який перевозив працівників підприємства, ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом.

Автобус зіткнувся з деревом
Автобус зіткнувся з деревом
Фото: ДСНС

Внаслідок ДТП постраждало 13 пасажирів та водій автобусу. Співробітники ДСНС деблокували водія та передали медикам для подальшої госпіталізації до лікарні.

Рятувальники та медики надавали допомогу постраждалим
Рятувальники та медики надавали допомогу постраждалим
Фото: ДСНС
На щастя, загиблих внаслідок ДТП немає
На щастя, загиблих внаслідок ДТП немає
Фото: ДСНС
Автобус перевозив працівників підприємства
Автобус перевозив працівників підприємства
Фото: ДСНС

Раніше у Молдові рейсовий автобус, який прямував за маршрутом Київ – Кишинів, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Пересічине в Оргіївському районі. Про це повідомляє NewsMaker.

За попередніми даними, водій транспортного засобу втратив контроль над керуванням, у результаті чого автобус з'їхав із дороги, пошкодив металеву огорожу та дорожній знак. Унаслідок інциденту постраждали двоє пасажирів – чоловік і жінка. Їх госпіталізували до Оргіївської районної лікарні для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині з початку 2025 року сталося 386 ДТП за участю осіб, які перебували у нетверезому стані. Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпропетровської області. У січні цього року сталось 70 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими. 87 осіб в них травмувались, а 10 людей загинуло.

Також відомо, що з початку 2025 року патрульні Дніпропетровської області виявили 224 водія водія з ознаками сп'яніння, які керували транспортними засобами і склали на них відповідні адміністративні матеріали.

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Теги: ДСНС Дніпропетровщина аварія ДТП автобус поліція водій

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