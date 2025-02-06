У Дніпропетровській області автобув потрапив у ДТП: постраждало понад 10 осіб

Ймовірно, водій автобусу не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом

Сьогодні, 6 лютого, близько 7-ої ранку на трасі поблизу села Олексіївка Нікопольського району сталася масштабна ДТП у якій постраждало 14 осіб. Про це повідомляє ДСНС України.

За даними рятувальників, водій автобусу «Паз 4234», який перевозив працівників підприємства, ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом.

Автобус зіткнувся з деревом Фото: ДСНС

Внаслідок ДТП постраждало 13 пасажирів та водій автобусу. Співробітники ДСНС деблокували водія та передали медикам для подальшої госпіталізації до лікарні.

Рятувальники та медики надавали допомогу постраждалим Фото: ДСНС

На щастя, загиблих внаслідок ДТП немає Фото: ДСНС

Автобус перевозив працівників підприємства Фото: ДСНС

Раніше у Молдові рейсовий автобус, який прямував за маршрутом Київ – Кишинів, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Пересічине в Оргіївському районі. Про це повідомляє NewsMaker.

За попередніми даними, водій транспортного засобу втратив контроль над керуванням, у результаті чого автобус з'їхав із дороги, пошкодив металеву огорожу та дорожній знак. Унаслідок інциденту постраждали двоє пасажирів – чоловік і жінка. Їх госпіталізували до Оргіївської районної лікарні для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині з початку 2025 року сталося 386 ДТП за участю осіб, які перебували у нетверезому стані. Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпропетровської області. У січні цього року сталось 70 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими. 87 осіб в них травмувались, а 10 людей загинуло.

Також відомо, що з початку 2025 року патрульні Дніпропетровської області виявили 224 водія водія з ознаками сп'яніння, які керували транспортними засобами і склали на них відповідні адміністративні матеріали.