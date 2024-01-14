Київські рятувальники дістали з-під криги рибалку (відео)

Любитель риболовлі провалився під кригу на відстані 150 м від берега

У Києві рятувальники дістали з-під криги 48-річного рибалку. Відео рятувальної операції поширили в мережі.

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Інцидент стався вранці у неділю, 14 січня. Під Південним мостом у столиці рибалка провалився під кригу на відстані 150 м від берега.

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Рятувальники дістали його з-під води та передали медикам.

Нагадаємо, що в селі Бобровий Кут Херсонської області на ворожій міні підірвався рибалка. Внаслідок цього йому травматично ампутувало праву нижню кінцівку. Місцева влада нагадала, що перебувати поблизу водойм і в лісовій зоні на Херсонщині – украй небезпечно.