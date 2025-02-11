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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Мир уже навесні? Чому ці прогнози – небезпечна маніпуляція

glavcom.ua
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Путін буде тягнути час до останнього
фото: depositphotos.com

Казки про швидкий мир – це небезпечна дезінформація

Бачу, що деякі наші медійні персони як тут, так і за кордоном, продовжують розповсюджувати демотивуючу інформацію про припинення бойових дій вже цієї весни. Або цього літа.

От просто цікаво, що у них за джерела інфи такі, що ігнорують наочну реальність?

Так, Трамп продовжує стримано згадувати про якийсь прогрес на переговорах з Росією і про те, що Путін буцімто бажає припинити кровопролиття. Ну-ну, серійний садист і людожер запевняє, що він вегетаріанець і мріє про цвітну капусту...

При цьому відомо, що мова не про прямі контакти Трампа і Путіна, а про розмови між представниками команд. Так такі безрезультатні консультації і раніше були, ще за Байдена. Кремлівський фюрерок продовжує наполягати на своєму – на мирі без гарантій безпеки, який у перспективі гарантовано призведе до знищення України.

Трампу вдалося швидко порішати з Панамою, Канадою і Мексикою, бо вони географічно і економічно надто близькі до Штатів. А далі на міжнародному напрямку все забуксувало, навіть з Гренландією, бо це – Європа. І щоб демократи не почати глузувати, довелось бити по своїх – по USAID та CIA.

Як виявилося, Європа не дуже ведеться на заклики беззаперечно встати у кільватер імпульсивної політики нової адміністрації Білого Дому. І не дуже боїться погроз щодо тарифів та іншого, бо в Європи є опція розпочати власну гру з Китаєм. І тоді США явно опиняться у програші.

Це Європа – давній природний союзник Штатів. А що тоді казати про сучасну Росію, яка давно перейшла межу здорового глузду і діє за принципом свого культового пророка Достоєвського: «Бачу, що йду у прірву, і тому прискорюю ходу, бо Бог блаженних любить».

Допоки армія агресора хоч і потроху, але просувається уперед, а вона просувається, Путін буде тягнути час, розповідати про свій гуманізм, чергову Ялту, нові фізичні принципи та іншу маячню. Все вирішує ситуація на фронті, вже втомився це повторювати. А вона зараз загалом не на нашу користь.

А щоб фронт стабілізувався, у ЗСУ повинна з’явитися велика кількість мотивованих озброєних навчених бійців. А це ніяк не тижні. Це місяці, навіть якщо прямо зараз поміняти ганебну неефективну систему поповнення війська і недостатню підготовку мобілізованих.

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Джерело
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Теги: росія армія війна путін Європа Україна фронт переговори Дональд Трамп США

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