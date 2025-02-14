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Стало відомо, коли зможе відновити роботу аеропорт Одеси

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Стало відомо, коли зможе відновити роботу аеропорт Одеси
Одеському аеропорту потрібно щонайменше сто днів, щоб привести все до ладу і підготувати територію до роботи
Фото: РБК-Україна

Усім українським аеропортам треба буде провести перевірку наземних систем навігації

Одеський аеропорт буде готовий приймати цивільні літаки через 114 днів після припинення бойових дій. Таким чином найімовірніше, він відкриється третім, після Києва і Львова. Про це розповів гендиректор підприємства Володимир Семенченко, передає «Думська».

Зазначається, що адміністрація аеропорту розробила детальний план ліквідації наслідків ворожих прильотів і визначила терміни відновлення інфраструктури.

«Нам потрібно щонайменше сто днів, щоб привести все до ладу і підготувати територію аеродрому до роботи. Одеса навряд чи буде першою або другою — на ці місця претендують Київ і Львів, однак, думаю, що ми будемо третіми. У нас є фахівці, які підтримують аеродромне обладнання в робочому стані, але для нормальної роботи аеропорту в нас зараз недостатньо людей. Треба повернути колишніх працівників і оновити тренінги з персоналу», – каже гендиректор.

Семенченко уточнив, що усім українським аеропортам треба буде провести перевірку наземних систем навігації – це калібрування приладів, точність заходу на посадку тощо. Це займе щонайменше місяць незалежно від того, чи готовий сьогодні аеропорт з точки зору наявності персоналу.

Раніше повідомлялося, що польоти з одного з українських аеропортів – «Львів» або «Бориспіль» могли відновитись до кінця січня 2025 року. На його думку, забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше, якщо літаки почнуть літати саме з аеропорту «Львів». Утім, президент Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб першим було відкрито міжнародний аеропорт «Бориспіль». 

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що в експертних середовищах обговорюється питання відкриття аеропорту у Львові.

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Теги: Одеса війна Львів аеропорт

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