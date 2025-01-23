Перше інтерв'ю Трампа з Білого дому: що сказав про Україну президент США

Трамп відкинув побоювання щодо Китаю та TikTok, заявивши, що медіаплатформа не становить такої значної загрози національній безпеці США

Дональд Трамп дав своє перше телевізійне інтерв’ю як президент США, у якому обговорювалися різноманітні питання, головним чином пов’язані з внутрішньою політикою. Про це повідомляє Fox News.

Про Байдена

У 2021 році, покидаючи Білий дім, Трамп міг видати собі превентивне помилування. Однак він вирішив цього не робити, вважаючи, що не вчинив нічого неправомірного, хоча й намагався публічно оскаржити свою поразку на виборах. Нині він заявляє, що даремно колишній президент Джо Байден не скористався такою можливістю.

«Цей хлопець ходив і роздавав усім помилування. І знаєте, найсмішніше, а може, і найсумніше, що він не помилував себе... У нього дуже погані радники. Хтось порадив Джо Байдену помилувати всіх, крім себе самого», – сказав Трамп.

Президент США зауважив, що через Байдена йому було нелегко: «Я пройшов через чотири роки пекла, влаштованого цим негідником. Я витратив мільйони доларів на судові витрати, і я переміг, але я зробив це важким шляхом. І дуже важко сказати, що вони не повинні проходити через усе це».

Про війну в Україні

Трамп лише раз згадав війну в Україні, зробивши це під час критики політики Байдена. Він повторив тезу, що війна не почалася б, якби він був на посаді.

Раніше Трамп відзначав готовність президента України Володимира Зеленського до миру, але підкреслював, що «для танго потрібні двоє», натякаючи на необхідність бажання Росії. За його словами, адміністрація вже веде переговори з українською владою, а щодо Володимира Путіна тривають зусилля для організації телефонної розмови.

Про TikTok

Трамп відкинув побоювання щодо Китаю та TikTok, заявивши, що медіаплатформа не становить такої значної загрози національній безпеці США, як стверджують її критики:

«Ви маєте справу з великою кількістю молодих людей. Чи так важливо для Китаю... шпигувати за молодими людьми, за дітьми, які дивляться божевільні відео?».

Нагадаємо, ввечері, 18 січня, застосунок TikTok припинив роботу в Сполучених Штатах. Однак згодом відеохостинг відновив роботу на тлі заяви Трампа про відкладання блокування соцмережі.

Про помилування учасників штурму Капітолія

«Вони перебували там (у в'язниці) три з половиною роки... з ними поводилися так, як ніколи ні з ким не поводилися. Настільки погано. З ними поводилися як із найгіршими злочинцями в історії», – пояснив Трамп рішення помилувати понад 1500 осіб.

До числа помилуваних входять особи праворадикальних груп Oath Keepers і Proud Boys: «Деякі з цих людей мали справу з поліцією, це правда. Але це були дуже незначні інциденти. Їх роздули кілька фальшивих хлопців, які постійно виступають на CNN».

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп оголосив про рішення помилувати близько 1,5 тис. людей, які пов'язані із заворушеннями в Капітолії 6 січня 2021 року. Майже всі підозрювані у нападі можуть отримати повне помилування.