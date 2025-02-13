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На Херсонщині пʼятеро дітей провалилися під лід. Двох вдалося врятувати

Катерина Іванова
glavcom.ua
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На Херсонщині пʼятеро дітей провалилися під лід. Двох вдалося врятувати
У ДСНС пояснили: кілька морозних ночей скували водойми тонким шаром криги, проте її товщина ще далека від безпечної
фото: ДСНС

Четверо дітей, які гуляли по замерзлій річці, провалилися під лід. Це побачила 16-річна дівчина, яка кинулася на допомогу і теж пішла під воду

У Херсонській області п’ятеро дітей провалилися під тонку кригу. Про це повідомили в ДСНС.

За попередньою інформацією, двох дітей вдалося врятувати. Надзвичайники та водолази проводять пошуки ще трьох.

Голова Херсонської ОВА Прокудін Олександр згодом надав більше деталей трагедії.

«Четверо дітей, які гуляли по замерзлій річці, провалилися під лід. Це побачила 16-річна дівчина. Вона кинулася на допомогу дітлахам і теж пішла під воду. На щастя, її та одну з дівчат змогли витягти небайдужі люди. У дівчат – сильне переохолодження. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу», – розповів Прокудін.

Однак решту дітей – дівчинку та двох хлопців – досі шукають, наймолодшому – лише девʼять років. 

У ДСНС пояснили: кілька морозних ночей скували водойми тонким шаром криги, проте її товщина ще далека від безпечної.

«Будьте обережні! Лід на водоймах зараз вкрай небезпечний. Не виходьте на кригу самі та не дозволяйте цього дітям: розкажіть їм про загрозу! Бережіть себе та своїх близьких», – закликали рятувальники.

Прокудін також закликав батьків говорити із дітьми та переконувати їх, що «це не гра, а смертельна небезпека».

Нагадаємо, на Білоцерківщині 12 лютого в ставку селища Самгородок виявили тіло людини. Рятувальники дістали загиблого, який зник ще 4 лютого. Про це йдеться в повідомленні ГУ ДСНС в Київській області. 

Загиблим виявився місцевий мешканець 1949 року народження. Рятувальники вкотре застерігають: вихід на лід – смертельно небезпечний.  

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Теги: Херсонщина небезпека зима рятувальники

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