Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Тернопільщині троє дітей провалилися під кригу і загинули (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Тернопільщині троє дітей провалилися під кригу і загинули (фото)
До пошуково-рятувальних робіт залучалися 40 рятувальників
фото: пресслужба ДСНС

Діти зникли 28 січня: вийшли з дому й не повернулися

У Чортківському районі Тернопільської області рятувальники вилучили тіла трьох підлітків, які провалилися під кригу. Про це  повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Сьогодні о 10:20 зі ставка поблизу села Переволока Чортківського району водолази ДСНС вилучили тіла трьох підліків – 2009, 2010 та 2011 років народження. Діти зникли 28 січня: вийшли з дому й не повернулися», – йдеться у повідомленні.

5 фото
На весь екран

До пошуково-рятувальних робіт залучалися 40 рятувальників, зокрема восьмеро водолазів, також 10 одиниць техніки.

Раніше повідомлялося, що пожежа в будинку у Дніпрі забрала життя жінки і трьох дітей.

Теги: Тернопіль Тернопільщина ДСНС діти вода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники ліквідували пожежу в будинку та складському приміщенні
Як рятувальники ліквідовували наслідки удару по Одесі (відео)
25 сiчня, 07:51
Наразі затопленими залишаються 330 га сільгоспугідь
Затоплені будинки та траси: на Закарпатті вирує негода (фото)
19 сiчня, 12:00
Бруківку демонтували у попередні роки під час ремонтних робіт
Тернопільська міськрада передала допомогу військовій частині – віддали стару бруківку
18 сiчня, 12:01
Російські окупанти вдарили по Київському району Харкова, попередньо ракетами С-300
Удар по Харкову: рятувальники повідомили нові деталі
11 сiчня, 08:39
У Альони Шкрум та Дмитра Наталухи народилася донечка
Депутати Шкрум і Наталуха вперше стали батьками (фото)
9 сiчня, 14:58
Тімур та Тетяни Козирєви загинули 14 березня 2022 року
Намагалися втекти з окупації на Київщині. Згадаймо однорічного Тімура Козирєва та його маму
9 сiчня, 09:00
Крістіан Олівер
Відомий голлівудський актор разом із двома дітьми загинув в авіатрощі (відео)
6 сiчня, 11:18
Рятувальники показали, як визволяють людей з-під завалів у Солом'янському районі столиці
Рятувальники показали, як визволяють людей з-під завалів у Солом'янському районі столиці
2 сiчня, 10:33
Зірка показала першу світлину з доньками
48-річна Могилевська на початку війни вдочерила двох дівчаток (фото)
1 сiчня, 09:05

Події в Україні

На Тернопільщині троє дітей провалилися під кригу і загинули (фото)
На Тернопільщині троє дітей провалилися під кригу і загинули (фото)
Партизани знайшли склади росіян із ракетами «Калібр» у Севастополі (фото)
Партизани знайшли склади росіян із ракетами «Калібр» у Севастополі (фото)
МАГАТЕ провела ротації на чотирьох АЕС України
МАГАТЕ провела ротації на чотирьох АЕС України
У Львові автомобіль зіткнувся з потягом (фото)
У Львові автомобіль зіткнувся з потягом (фото)
ЗСУ знищили російський Су-34
ЗСУ знищили російський Су-34
Київщина і Черкащина після атаки дронів, на Донеччині пошкоджено газопровід: ситуація в регіонах
Київщина і Черкащина після атаки дронів, на Донеччині пошкоджено газопровід: ситуація в регіонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
151K
Розвідка повідомила, як інцидент з Іл-76 вплинув на процес обміну полоненими
126K
Танки Leopard 2 виявилися непридатними для війни в Україні – Foreign Affairs
24K
Кирило окуповує єпархії УПЦ МП. Відомий архімандрит пояснив, чому мовчить Онуфрій
19K
Чому Європа зацікавлена в біженцях з України: пояснення демографа
11K
У Київській області пролунали вибухи
9015
Зеленський звільнив Залужного? Інформпростір вибухнув чутками (оновлено)

Новини

Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворожих позиціях – дані Генштабу
Сьогодні, 07:16
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 30 січня
Сьогодні, 06:10
День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ. Які свята відзначаємо 30 січня
Сьогодні, 00:00
Відновлення енергосистеми. Міністр попередив споживачів, які мають борги
Вчора, 19:17
ЗСУ знищили ворожу станцію РЕБ і вдарили по базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:08
Вибори у Фінляндії, план ЄС щодо Угорщини: головне за ніч
Вчора, 06:32

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua