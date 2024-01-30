На Тернопільщині троє дітей провалилися під кригу і загинули (фото)

Діти зникли 28 січня: вийшли з дому й не повернулися

У Чортківському районі Тернопільської області рятувальники вилучили тіла трьох підлітків, які провалилися під кригу. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогодні о 10:20 зі ставка поблизу села Переволока Чортківського району водолази ДСНС вилучили тіла трьох підліків – 2009, 2010 та 2011 років народження. Діти зникли 28 січня: вийшли з дому й не повернулися», – йдеться у повідомленні.

5 фото На весь екран









До пошуково-рятувальних робіт залучалися 40 рятувальників, зокрема восьмеро водолазів, також 10 одиниць техніки.

Раніше повідомлялося, що пожежа в будинку у Дніпрі забрала життя жінки і трьох дітей.