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В Україні проведено дослідження щодо дитячого ожиріння: що показали результати

Іванна Гончар
glavcom.ua
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В Україні проведено дослідження щодо дитячого ожиріння: що показали результати
фото з відкритих джерел

Основні фактори ризику розвитку ожиріння – нездорове харчування та малорухливість

Кожна п'ята дитина в Україні має надлишкову масу тіла. Про це свідчать результати першого національного дослідження дитячого ожиріння пише ВВС Україна, посилаючись на дослідження проведене в рамках Європейської ініціативи ВООЗ серед дітей молодшого шкільного віку – 6-8 років.

Згідно з результатами дослідження, надлишкова маса тіла є у 23% дітей. З них 9% мають ожиріння, а 2,6% – важке ожиріння. Хлопчики більш схильні до проблем з вагою: надлишкову маси тіла мають 25% хлопчиків і 21% дівчат.

Основні фактори ризику розвитку ожиріння це нездорове харчування та малорухливість. Менше половини українських дітей щодня їдять овочі і фрукти. ВООЗ рекомендує споживати 5 порцій овочів і фруктів щодня. Одна порція – це 80 г фруктів або овочів.

Натомість опитування батьків показало, що діти споживають забагато цукру: цукровмісні напої щодня вживають 20% дітей, а солодкі закуски (печиво, торти, десерти) – 18% дітей.

Дослідження також показало, що українські діти мають недостатню фізичну активність: третина дітей або взагалі не займаються, або витрачають менше години на тиждень на інтенсивні фізичні навантаження. ВООЗ рекомендує дітям від 5 до 17 років займатися щонайменше 60 хв щодня помірною фізичною активністю.

Таке глобальне дослідження проводилося вперше. Однак певна статистика про ожиріння дітей була і раніше. Так, за даними МОЗ за 2017 рік, 13% дітей мали ожиріння.

За даними ВООЗ, в Україні у 2023-2024 роках, близько 21% дітей у віці 7 років мали надлишкову масу тіла або ожиріння, а щодня понад 40% дітей споживали солодкі закуски.

Експерти наголошують, що для вирішення проблеми необхідно впровадити комплексний підхід – покращити доступ до здорового харчування в школах, збільшити фізичну активність дітей, обмежити час з гаджетами.

Дослідження про вагу проводили серед учнів 1-2 класів, їхніх батьків та вчителів з листопада 2023 р по лютий 2024 року. Опитали 3557 дітей, 3601 батьків у 187 школах у 20 регіонах України.

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Теги: дієта харчування Україна статистика

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