Шмигаль розповів, скільки коштів витратила Україна на захист енергосистеми

Українську енергетику постійно обстрілюють росіяни

Кабінет міністрів спрямував на посилення захисту енергосистеми від обстрілів понад 10 млрд грн. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль показав енергетичним об'єктом, який був пошкоджений ворожим ударом у Запоріжжі.

«Енергетична інфраструктура постійно перебуває під російським обстрілом. Особливо страждають прифронтові регіони. Задля мінімізації пошкоджень ми реалізуємо проєкти будівництва систем захисту навколо енергооб’єктів. Це пріоритетне завдання для кожного регіону», – зазначив він.

Нагадаємо, у день Різдва російська армія завдала масованого обстрілу по енергетичній системі України. Під ударом опинилися Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Кіровоградська, Полтавська, Івано-Франківська області. Ціль – залишити українців без тепла, води та світла.

Ворог завдав удару по теплоелектростанціях ДТЕК. Внаслідок російської атаки серйозно пошкоджено енергообладнання. Через ракетну атаку Російської Федерації по енергетичних обʼєктах Дніпропетровської області загинула людина.

До слова, у частині регіонів України після ворожої ракетної атаки 25 грудня було відновлено теплопостачання.