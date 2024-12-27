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Електроенергія в обмін на російський газ: Фіцо поставив Україні ультиматум

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Електроенергія в обмін на російський газ: Фіцо поставив Україні ультиматум
Словацький прем'єр вважає, що ЄС зіткнеться з додатковими витратами через зупинки поставок російського газу
фото з відкритих джерел

1 січня 2025 року Україна припинить транзит російського газу

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив перестати постачати електроенергію Україні, якщо Київ зупинить транспортування російського газу до Центральної Європи. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Після 1 січня ми оцінимо ситуацію і потенційні заходи у відповідь проти України. Якщо буде потрібно, ми припинимо постачання електроенергії, яка терміново необхідна Україні під час перебоїв в мережі», – каже він.

Російський газ, який надходить через Україну до Європи, припиниться наприкінці року, коли закінчиться термін дії поточної угоди, якщо не буде знайдена альтернатива. Словаччина є одним з найбільших покупців, що залишилися, і посилює тиск на Україну з метою знайти рішення. Фіцо погрожував вжити заходів у відповідь, якщо Володимир Зеленський не дасть йому того, що він хоче.

Фіцо вказавши на значний вплив, який припинення поставок російського газу матиме на європейську економіку. За словами чиновника, Європейський Союз зіткнеться з додатковими витратами на енергоносії в розмірі 120 млрд євро протягом наступних двох років в результаті зупинки поставок.

«Припинення транзиту російського природного газу через Україну – це не просто порожній політичний жест. Це надзвичайно дорогий крок, за який ми, в Європейському Союзі, заплатимо», – сказав Фіцо.

Варто зазначити, що Фіцо не вперше погрожує Україні через заборону транзиту російського газу. Прем'єр-міністр Словаччини заявляв раніше, що його країна може розглянути заходи проти України, якщо транзит російського газу до Європи через українську територію не буде продовжено.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня 2025 року о 07:00 годині Україна припинить транзит російського газу. Відновлення транзиту буде можливе на запит Європейської комісії, якщо це буде не російський газ. Водночас він зауважив, що Україна змушена продовжувати транзит російської нафти відповідно до європейської енергетичної хартії.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру продовжувати транзит російського газу.

До слова, Європейський Союз спустошує свої газові сховища найшвидшими темпами, оскільки холодна погода і скорочення морського імпорту підвищують попит. Подібна ситуація була в період енергетичної кризи трирічної давності.

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Теги: Словаччина Фіцо електроенергія газ росія Європейський союз

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