Прайс-кепи стримують потенціал імпорту електроенергії з ЄС – DiXi Group

Граничні ціни заважають збільшувати імпорт електроенергії з Європи – експерт DiXi Group

У грудні Європейський Союз розширив можливості України щодо імпорту електроенергії, збільшивши ліміт з 1,7 ГВт до 2,1 ГВт. Однак, як зазначає експерт DiXi Group Богдан Серебренніков, повне використання цього потенціалу стримується внутрішніми регуляторними механізмами, зокрема прайс-кепами.

«Збільшувати імпорт заважає рівень прайс-кепів, встановлений НКРЕКП», – наголошує Серебренніков.

За словами експерта, найбільше Україна імпортує з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови.

Зокрема, 23 грудня імпорт склав понад 9 ГВт∙год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 ГВт. Проте ситуація ускладнюється взимку, коли ціни на європейських ринках зростають. У морозні дні ціни в Європі підвищуються, і імпорт звідти стає невигідний трейдерам, пояснює Серебренніков. Наприклад, 12 грудня в Україні електроенергія коштувала €142 за 1 MВт∙год, а в сусідніх європейських країнах – €162-360.

Раніше Віцепрезидент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати Олександр Трохимець заявив, що цінові обмеження, введені для регулювання ринку, вже давно стали перешкодою для нормального функціонування енергетичної системи.