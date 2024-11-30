Запорізька АЕС втретє за місяць на межі блекауту

Вночі через ворожий обстріл ЗАЕС втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що її з'єднують із енергосистемою України

Втретє за листопад Запорізька атомна електростанція опинилась на межі блекауту. Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зазначається, що сьогодні вночі через ворожий обстріл ЗАЕС втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що її з'єднують із об’єднаною енергосистемою України.

«Забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідно для її безпечного функціонування, уже втретє за листопад під загрозою. Наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі. У разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки», – йдеться в повідомленні.

Українські енергетики почнуть відновлення роботи лінії, щойно дозволить безпекова ситуація.

«Лише повернення Україні контролю над окупованою Запорізькою АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції. Кожен день окупації станції наближає ЗАЕС до катастрофи», – наголосили в Міністерстві.

Нагадаємо, нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ситуація на Запорізькій АЕС дедалі небезпечнішою через часті перебої в зовнішньому електропостачанні. Він наголосив, що під загрозою ядерної та радіаційної небезпеки перебуває не лише Україна, а й увесь європейський регіон.

Росія ж дозволяє експертам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) працювати на окупованій Запорізькій АЕС, допоки вважає це доцільним. Доступ до станції можуть обмежити.