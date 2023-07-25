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Удари по Криму: Резніков розкрив тактику ЗСУ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Удари по Криму: Резніков розкрив тактику ЗСУ
17 липня Кримський міст вдруге за рік зазнав удару
фото з відкритих джерел

Україна має намір остаточно вивести з ладу Кримський міст

Збройні сили України продовжать завдавати удари по тимчасово окупованому Криму та Кримському мосту, який з'єднує півострів із материковою частиною Росії. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю CNN.

Міністр зазначив, що це потрібно для руйнування логістики ворога.

«Всі ці цілі є офіційними цілями, тому що це зменшить спроможність росіян воювати проти нас і допоможе врятувати життя українців», – сказав Резніков.

На запитання, чи має Україна на меті остаточно вивести міст з ладу, Резніков відповів, що це нормальна тактика. «Зруйнувати логістичні маршрути ворога, щоб зупинити його можливості отримати більше боєприпасів, палива, продовольства і так далі – це абсолютно нормально. Тому ми будемо використовувати цю тактику проти них», – підсумував Резніков.

Нагадаємо, Резніков сказав, що український контрнаступ відстає від графіка, однак йде за планом.

Водночас Сили оборони успішно завдають ударів по Кримському мосту та ряду об’єктів у Криму, серед яких і склади боєприпасів.

Теги: Крим росія окупанти ЗСУ війна Олексій Резніков

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