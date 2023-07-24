Таврійський напрямок: ЗСУ за добу ліквідували майже дві роти окупантів

Сили оборони продовжують знищувати росіян на Таврійському напрямку

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими на Таврійському напрямку склали майже дві роти. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування «Таврія» Олександр Тарнавський.

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Було знищено 20 одиниць військової техніки противника.

«Зокрема, танк, п’ять ББМ, чотири гаубиці 2А65 «Мста-Б», дві гармати 2А36 «Гіацинт-Б», БПЛА «Supercam», БПЛА «Орлан-30» та автомобільна техніка. Також було знищено три склади боєприпасів ворога», – повідомив командувач про успіхи ЗСУ.

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Тарнавський зазначив, що ЗСУ продовжують просуватися вперед.

Нагадаємо, що раніше на Таврійському напрямку українські захисники ліквідували 72 окупанти та знищили 30 одиниць озброєння та військової техніки ворога.

Триває 516-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.