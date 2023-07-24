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Резніков про контрнаступ: Відстаємо від графіка

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Резніков про контрнаступ: Відстаємо від графіка
Міністр оборони Резніков нагадав, що війна в Україні – це не комп’ютерна гра
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Контрнаступ на південному фронті був сповільнений значною мірою через мінні поля

Український наступ відстає від графіка, але йде за планом. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв'ю CNN.

Резніков визнав, що наступ відстає від графіка, однак запевнив, що «не хвилюється», оскільки він іде за планом. Міністр вважає помилковою думку, що «кожен контрнаступ повинен бути швидким».

Він перерахував кілька причин, чому контрнаступ може бути повільнішим, ніж очікувалося: боєприпаси, артилерійські снаряди і артилерійські системи.

«Це питання протиповітряної оборони. Це питання того, що у нас дуже довга лінія фронту. І ми маємо проти себе велику кількість ворогів. Так що це війна, а не комп'ютерна гра».

Українські генерали та командири бачать реальну ситуацію на полі бою. Він підкреслив, що головною цінністю для України є життя солдатів. 

Як розповів Резніков, ситуація на південному фронті в Україні була сповільнена значною мірою через мінні поля, облаштовані російськими військами. Українські війська були змушені вручну розчищати шляхи через поля.

«Нам потрібно дуже повільно використовувати наших солдатів, саперів, і дуже повільно готувати коридори для реального наступального руху».

Резніков додав, що така активність в різних локаціях заплутає росіян щодо основного напрямку, яким піде Україна.

Нагадаємо, що Україна готується до другої хвилі контрнаступу. Під час першого етапу контрнаступу українські війська просувалися досить повільно, але незабаром ситуація зміниться. Це станеться через те, що українські військові наблизилися до фортифікацій росіян, які ускладнювали просування української армії.

Теги: контрнаступ Олексій Резніков

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