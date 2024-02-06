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За ліквідацією Киви, Татарського та інших зрадників стоїть СБУ – джерело

Ростислав Вонс
glavcom.ua
За ліквідацією Киви, Татарського та інших зрадників стоїть СБУ – джерело
СБУ займалася отруєнням гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо та замахом на колишнього нардепа Олега Царьова
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Проведення спецоперацій зі знищення зрадників є одним із пріоритетів для української спецслужби

Представники Служби безпеки України стоять за ліквідацією зрадників і військових злочинців на окупованих територіях і всередині РФ. Йдеться, зокрема, про Іллю Ківу та Владлена Татарського. Про це повідомили джерела «Главкома».

Як зазначили джерела, українська спецслужба причетна до ліквідації:

  • колишнього народного депутата Іллі Ківи;
  • російського пропагандиста Владлена Татарського;
  • «генпрокурора ЛНР» Сергія Горенка;
  • «депутата ЛНР» Олега Попова.

Голова СБУ Василь Малюк заявляв, що смерть є єдиною перспективою, яку спецслужба може запропонувати окупантам та їхнім пособникам.

Джерело повідомляє, що спецслужба займається знищенням зрадників і колаборантів на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Йдеться про осіб, які очолювали окупаційні «органи влади» та причетні до катувань і вбивств українців. Зокрема, спецслужба займалася отруєнням гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо, замахом на колишнього нардепа Олега Царьова, очільника «МВС ЛНР» Ігоря Корнета та бойовика Захара Прилєпіна.

Джерела повідомляють, що проведення спецоперацій зі знищення зрадників є одним із пріоритетів для української спецслужби. Військові злочинці та колаборанти є законною ціллю для СБУ, бо вони причетні до репресій проти українців і допомагають росіянам на окупованих територіях.

Нагадаємо, Служба безпеки України знешкодила агентурну мережу російської ФСБ, до якої входили колишні та нинішні посадовці спецслужб України.

Раніше повідомлялося, що спецслужбовці затримали посадовця «Укрзалізниці», який працював на ФСБ.

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Теги: війна СБУ Ілля Кива колабораціонізм Володимир Сальдо

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